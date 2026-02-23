"KÜÇÜK ÇAPLI REVİZYON GERÇEKLEŞTİRDİK"

Geçen hafta kabinemizde küçük çaplı revizyon gerçekleştirdik. İçişleri ve Adalet Bakanlıklarında arkadaşlarımız devir teslimlerini yaptılar. Adalet Bakanlığı görevini deruhte eden Akın Gürlek kardeşimiz ile İçişleri Bakanlığı görevini yürütecek Mustafa Çiftçi kardeşimize Cenab-ı Allah'ta muvaffakiyetler diliyorum. 2,4 yıl boyunca devletimize ve hizmet eden Yılmaz Tunç ve Ali Yerlikaya kardeşlerimize fedakârlıklarından ötürü teşekkür ediyor, yüce Mevla her iki bakanımızdan razı olsun diyorum. Kendileriyle farklı zeminlerde çalışmaya, kardeşlik hukukumuzu gözetmeye devam edeceğiz.

"KİMSEDEN ÇEKİNMDEN DOĞRULARI DİLE GETİRİYORUZ"

Küresel düzeyde gerilimlerin tırmandığı bir dönemde özellikle de Türkiye olarak barışı, diyaloğu, müzakereyi merkeze alan politikamızla krizlerin sıcak çatışmaya dönüşmeden çözümü için çaba harcıyoruz. Tarihiyle büyük, vicdanıyla büyük, gerektiğinde cenk meydanlarında yazdığı destanlarıyla büyük bir milletin mensubu olduğunu unutmadan hakkı, adaleti savunuyor, kimseden çekinmeden doğruları dile getiriyoruz. Ülkemizin hadiseler karşısındaki dik, yürekli, cesur, samimi ve ilkeli duruşu herkes tarafından takdirle takip ediliyor.

Dünya sisteminde şiddetli depremlerin yaşandığı günümüzde Türkiye'nin yegane amacı dostlarının sayısını artırmak, yeni dostlar kazanmaktır. Anlaşmazlıklardan düşmanlık üretme gayretinde değiliz. Ülkelerin egemenlik haklarına saygı gösterirken herkesten hak ve hukukumuza saygılı davranmalarını bekliyoruz. Şu an dünyada bir Türkiye rüzgârı esiyor. Türkiye'nin ne düşündüğü, ne yaptığı, yeni gelişmeler karşısında nerede durduğu, hangi adımlar atacağı merak ediliyor.