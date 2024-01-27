Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem KABİNE TOPLANTISI konuları neler? 2024 Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta ve bu hafta yapılacak mı?

        Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta ve bu hafta yapılacak mı?

        Kabine toplantısı kararları, Türkiye gündemini ve ekonomiyi yakından takip eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. 2024 yılının ilk Kabine Toplantısı 16 Ocak Salı günü gerçekleştirildi. Normal şartlarda iki haftada bir gerçekleştirilen toplantının Ocak ayının son haftasında yapılması bekleniyor. İşte 2024 Ocak Kabine Toplantısı tarihi ve gündem maddeleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2024 - 12:34 Güncelleme: 27.01.2024 - 12:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kabine Toplantısı tarihi ve gündem maddeleri, Ocak ayının son haftasında araştırılmaya başlandı. Kabine Toplantısı kararları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek toplantı öncesinde gözler Beştepe'ye çevrildi. Normal şartlarda iki haftada bir gerçekleştirilen Kabine Toplantısı son olarak 16 Ocak'ta gerçekleştirilmişti. İşte 2024 Ocak ayı Kabine Toplantısı tarihi ve konularına ilişkin merak edilen detaylar...

        2

        YENİ KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

        2024 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı için tarih araştırmaları başladı. Yeni yılın ilk Kabine toplantısı 16 Ocak'ta gerçekleşti.

        Yeni toplantının yapılacağı güne ilişkin henüz net bir tarih açıklanmadı fakat toplantının 29 Ocak'ta yapılması bekleniyor.

        3

        KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak olan Kabine toplantısında, Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemi değerlendirilecek.

        Öte yandan Kabine Toplantısı'nda öğretmen atamalarının da ele alınması bekleniyor.

        4

        ÖĞRETMEN ATAMALARININ GÜNDEMDE OLMASI BEKLENİYOR!

        Öğretmen adaylarının beklediği atamalara ilişkin açıklamada bulunan Bakan Tekin, şunları söylemişti;

        "2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız.

        5

        Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum. Ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur. Ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir."

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        6 Şubat'ta o apartmanda 100 kişi ölmüştü! Firari müteahhit ile ilgili flaş gelişme!
        6 Şubat'ta o apartmanda 100 kişi ölmüştü! Firari müteahhit ile ilgili flaş gelişme!
        AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları açıklanıyor
        AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları açıklanıyor
        "Yasa dışı bahis ve kumar siteleriyle mücadeleye devam edilecek"
        "Yasa dışı bahis ve kumar siteleriyle mücadeleye devam edilecek"
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Dul ve yetimlerin ek zam farkı
        Dul ve yetimlerin ek zam farkı
        1 yaşındaki bebeğe yapay bağırsak
        1 yaşındaki bebeğe yapay bağırsak
        Evlada acı veda
        Evlada acı veda
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!
        Minibüsle hastaneye gidiyordu... Müsait yerde doğacak var!
        Minibüsle hastaneye gidiyordu... Müsait yerde doğacak var!
        ABD Senatosu'ndan, F16 satışına yeşil ışık
        ABD Senatosu'ndan, F16 satışına yeşil ışık
        Yükselişe geçti
        Yükselişe geçti
        İzmir'de 5.1 büyüklüğünde deprem!
        İzmir'de 5.1 büyüklüğünde deprem!
        Biden yönetimi ve Teksas arasındaki gerilim büyüyor
        Biden yönetimi ve Teksas arasındaki gerilim büyüyor
        Otobüs kazaları arttı! Nasıl önlenir?
        Otobüs kazaları arttı! Nasıl önlenir?
        4 kentte 1444 yerleşim birimine ulaşılamıyor! Kar esareti!
        4 kentte 1444 yerleşim birimine ulaşılamıyor! Kar esareti!
        Görevleri arama-kurtarma!
        Görevleri arama-kurtarma!
        CHP PM'de 209 belediye başkan adayı belirlendi
        CHP PM'de 209 belediye başkan adayı belirlendi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu