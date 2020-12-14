Tüm dünyada ve ülkemizde yükseliş eğilimindeki koronavirüs salgınına ilişkin yılbaşı önesi yeni bir Kabine Kurulu'nun ne zaman toplanacağı ve yeni tedbir kararlarının çıkacak olması merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün yapılıyor. Toplantıda artan koronavirüse karşı alınması planlanan yeni tedbirler görüşülüyor. Peki Kabine toplantısı ne zaman bitecek? Yeni yasaklar gelecek mi? İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN BİTECEK?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısı 14 Aralık Pazartesi saat 15.00'te başladı. Toplantının ana gündem maddesini artan koronavirüs vakaları olacak. Toplantı akşam saat 19.00'da sona erecek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunacak.

YENİ YASAKLAR GELECEK Mİ?

Toplantıda, alınan koronavirüs tedbirlerinin pandemideki etkisi üzerinde görüş alışverişi yapılması beklenirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da bir sunum yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "vaka sayısının hedefin altına düşmesiyle kısıtlamaları kaldıracağı" yönündeki açıklaması sonrası, sahadaki veriler masaya yatırılacak. Bu kapsamda bazı yasakların esnetilmesi ve yeni tedbir kararları gündem maddesi arasında yer alacak.

Yılbaşına yönelik kısıtlamaların da yer alması ihtimaller arasında görünüyor.

ESNAFA DESTEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, esnaf için kiralarda düzenlemeye gidileceğini belirterek, "Çiftçiyi, esnafı asla unutmadık. Kiralarda düzenlemelere gidiyoruz onları da kısa zamanda büyük ihtimalle Kabine Toplantımızın ardından açıklayacağız" demişti.

Erdoğan'ın açıklamasının ardından gözler bugün yapılacak kabine toplantısına çevrildi. Çiftçileri 5 milyar liraya yakın olan borcu sonrası haciz tehlikesi yaşaması, çiftçiler için adım atılmasını gerektirdi. Meclis'teki bütçe görüşmelerinde de 5 parti ortak hareket ederken, bu yönde yeni bir düzenleme yapılması bekleniyor. Toplantıda kira, kredi ve yapılandırma düzenlemesinin de görüşülmesi bekleniyor.