Kabine Toplantısı ne zaman, gündem maddeleri neler?
Gündeme dair birçok konunun ele alındığı Kabine Toplantısı için bekleyiş sürüyor. Kabine Toplantısı genellikle iki haftada bir Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilmektedir. Yeni haftanın gelişiyle birlikte Kabine Toplantısı'nın tarihi gündemdeki yerini aldı. Peki, "Kabine Toplantısı ne zaman, gündem maddeleri neler?" İşte Kabine Toplantısı'nın gerçekleşeceği tarih...
Kabine Toplantısı için geri sayım sürüyor. Ekonomi, dış siyaset ve gündeme dair birçok konunun ele alındığı Kabine Toplantısı son olarak 9 Aralık tarihinde gerçekleşmişti. Kabine Toplantısı'nda; asgari ücret zammı, emekli, memur maaş zammı, Suriye ve Filistin'deki son gelişmeler gibi konuların ele alınması bekleniyor. Peki, "Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı, gündem maddeleri neler?" İşte yeni Kabine Toplantısı tarihi...
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Kabine Toplantısı'nın 23 Aralık Pazartesi yapılması ön görülüyor. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı son olarak 9 Aralık tarihinde gerçekleşmişti.
KABİNE TOPLANTISI'NIN ANA GÜNDEM MADDELERİ NELER?
Kabine Toplantısı'nda; asgari ücret zammı, emekli, memur maaş zammı, Suriye ve Filistin'deki son gelişmeler gibi konuların ele alınması bekleniyor.