Kabine Toplantısı için geri sayım sürüyor. Ekonomi, dış siyaset ve gündeme dair birçok konunun ele alındığı Kabine Toplantısı son olarak 9 Aralık tarihinde gerçekleşmişti. Kabine Toplantısı'nda; asgari ücret zammı, emekli, memur maaş zammı, Suriye ve Filistin'deki son gelişmeler gibi konuların ele alınması bekleniyor. Peki, "Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı, gündem maddeleri neler?" İşte yeni Kabine Toplantısı tarihi...