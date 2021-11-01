Türkiye'de ve dünyada vaka sayılarında yeniden bir dalgalanma söz konusu. Vatandaşlar da söz konusu durumlarla ilgili yapılacak Kabine Toplantısı'nda kısıtlamaların yeniden gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Peki Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Kabine toplantısı ne zaman? İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak Kabine Toplantısı 1 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Toplantı sonrası sokağa çıkma yasakları ve okulların kapanması ile ilgili son durum belli olacak...