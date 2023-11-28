Fabrikada gencin feci sonu! Kablo sarım makinesine sıkıştı
Aydın'da, bir kablo fabrikasında vücudu kablo sarım makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti
Aydın'ın Buharkent Organize Bölgesi'nde bulunan bir kablo fabrikasında meydana gelen iş kazasında bir genç yaşamını yitirdi.
Gürhan Efe (26), fabrikada çalıştığı sırada çelik halat sarma makinesine kapıldı. İhbar üzerine fabrikaya itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, Efe'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan Efe'nin yakınları fabrikaya koştu.