Samsung Electronics, Galaxy S10 serisi ve katlanabilir ekranlı telefonu Galaxy Fold’u tanııtığı etkinlikte giyilebilir ürün ailesinin yeni üyelerini Galaxy Watch Active, Galaxy Fit, Galaxy Fit e ve Galaxy Buds’ı da duyurdu.
Koreli teknoloji şirketinin yeni akıllı saati olan Galaxy Watch Active, sportif kayış seçenekleriyle, egzersiz, uyku, stres takip işlevlerini yapabiliyor. Kişisel yaşam koçu olarak adlandırılan saat, stres yönetim özelliği ile kişinin stres yaşandığını algılayarak, kullanıcıyı nefes egzersizlerine yönlendiriyor.
iOS İLE DE UYUMLU
Galaxy Watch Active, kullanıcı koşarken, bisiklet kullanırken, kürek çekerken veya dinamik bir egzersize başladığında otomatik olarak hareketi algılıyor. Spor anında 39'dan fazla aktiviteyi manuel olarak girmeye olanak sağlıyor. Android ve iOS ile uyumlu olan Galaxy Watch Active, telefona dokunmadan arama yapmayı veya mesaj göndermeyi sağlayan Bixby’nin ses özellikleriyle de kumanda edilebiliyor.
Spor yapanlar için üretilen Galaxy Fit ve Galaxy Fit e de Galaxy Watch Active’deki gibi koşarken, bisiklet kullanırken veya dinamik bir egzersiz yaparken otomatik olarak yapılan aktiviteyi takip etmeye başlıyor. Her iki cihaz da 5ATM basınca kadar suya dirençli olarak geliştirilmiş.
AIRPODS RAKİBİ GALAXY BUDS
Samsung’un giyilebilir yeni ürünlerinin asıl dikkat çekeni ise Apple’ın AirPods’una rakip olan kablosuz kulaklığı Galaxy Buds oldu. Galaxy Buds’ın ses teknolojisinin arkasında AKG bulunuyor. Cihazda bulunan adaptif çift mikrofon özelliği, her kulaklıkta bulunan bir iç mikrofon ve bir dış mikrofon aracılığıyla ortam sesini algılayarak, konuşmaları net bir şekilde aktarmaya olanak sağlıyor.
Galaxy Buds’ın 6 saate kadar Bluetooth akışı ve 5 saate kadar çağrı kapasitesi bulunuyor. Kulaklığın kompakt kutusu, Buds’ın şarj seviyesini 7 saate kadar koruyabiliyor. 15 dakikalık hızlı şarjla 1.7 saatlik pil kapasitesini Galaxy Buds’a aktarabiliyor. Bixby ile entegre çalışabilen kulaklık, kablosuz şarj ve cihazdan cihaza güç paylaşımıyla, Samsung'un en yeni akıllı telefonu olan Galaxy S10'dan hızlı şarj desteği de alabiliyor.
TÜRKİYE FİYATI 799 TL OLDU
Samsung'un kablosuz kulaklığı Galaxy Buds'ın Türkiye satış fiyatı ise 799 TL olarak açıklandı. Koreli teknoloji üreticisinin en büyük rakibi olan Apple'ın kablosuz kulaklığı AirPods'un ise Türkiye satış fiyatının 1199 TL olduğunu belirtelim.
Galaxy Watch Active Özellikleri
Kategori
Özellik
Renk
Gümüş, Siyah, Pembe Altın, Deniz Yeşili
Boyutlar ve Ağırlık
40mm, 39.5 x 39.5 x 10.5mm, 25g
Ekran
1.1” (28mm) 360 x 360 AMOLED, Full Color Always On Display
Corning® Gorilla® Glass 3
Kayış
20mm (değiştirilebilir)
Pil
230mAh
İşlemci
Exynos 9110 Çift Çekirdekli 1.15 GHz
İşletim Sistemi
Tizen-tabanlı Wearable OS 4.0
Bellek / Depolama
768MB RAM + 4GB Dâhili Depolama
Bağlantı
Bluetooth®4.2, Wi-Fi b/g/n, NFC, A-GPS/Glonass
Sensörler
İvme Ölçer, Jiroskop, Barometre, Kalp Atış Hızı İzleme, Ortam Işığı
Şarj
WPC tabanlı kablosuz şarj
Dayanıklılık
5ATM + IP68 / MIL-STD-810G
Uyum
Samsung, diğer Android: Android 5.0 veya üstü, RAM 1.5GB üstü
iOS 9.0 ve üstü
Galaxy Fit / Galaxy Fit e Özellikleri
Kategori
Galaxy Fit Özellikleri
Galaxy Fit e Özellikleri
Renk
Siyah, Gümüş
Siyah, Beyaz, Sarı
Ekran
0.95” Tam renkli AMOLED
120 x 240
0.74” PMOLED
64 x 128, 193 ppi
İşlemci
MCU Cortex M33F 96MHz + M0 16 MHz
MCU Cortex M0 96MHz
İşletim Sistemi
Realtime OS
Realtime OS
Boyutlar
18.3(W) x 44.6 (H) x 11.2(T)
24g (kayışla)
16.0(W) x 40.2(H) x 10.9(T)
15g (kayışla)
Bellek
512KB dâhili RAM,
2048KB harici RAM,
32MB harici ROM
128KB dâhili RAM,
4MB harici ROM
Bağlantı
BLE
BLE
Sensör
Kalp Atış Hızı Monitörü, İvme Ölçer, Jiroskop
Kalp Atış Hızı Monitörü, İvme Ölçer
Pil
120mAh
70mAh
Şarj
NFC Kablosuz
Pogo
Dayanıklılık
5ATM’ye kadar su geçirmez
MIL STD 810G
5ATM’ye kadar su geçirmez
MIL STD 810G
Uyum
Samsung, diğer Android: Android 5.0 veya üstü, RAM 1.5GB üstü
iOS 9.0 ve üstü
Galaxy Buds Özellikleri
Kategori
Özellik
Renk
Siyah, Beyaz, Sarı
Boyutlar
Kulaklık: 17.5 (W) x 19.2 (D) x 22.3 (H) mm / Yuva: 38.8 (W) x 70 (D) x 26.5 (H) mm
Ağırlık
Kulaklık: 5.6g /kulaklık / Yuva: 39.6g
Bağlantı
Bluetooth 5.0
Sensör
İvme Ölçer, Yakınlık, Hall, Dokunma, Kulaktan açma/kapama algılama
Pil
Kulaklık: 58mAh / Şarj yuvası: 252mAh
USB
Type-C
Hoparlör
5.8pi Dynamic Driver
Uyum
Android 5.0 veya üstü, RAM 1.5GB veya üstü
Ses
Audio Codec: SBC, AAC, Scalable (Samsung’un özel teknolojisi)
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.