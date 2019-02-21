Samsung Electronics, Galaxy S10 serisi ve katlanabilir ekranlı telefonu Galaxy Fold’u tanııtığı etkinlikte giyilebilir ürün ailesinin yeni üyelerini Galaxy Watch Active, Galaxy Fit, Galaxy Fit e ve Galaxy Buds’ı da duyurdu.

Koreli teknoloji şirketinin yeni akıllı saati olan Galaxy Watch Active, sportif kayış seçenekleriyle, egzersiz, uyku, stres takip işlevlerini yapabiliyor. Kişisel yaşam koçu olarak adlandırılan saat, stres yönetim özelliği ile kişinin stres yaşandığını algılayarak, kullanıcıyı nefes egzersizlerine yönlendiriyor.

iOS İLE DE UYUMLU

Galaxy Watch Active, kullanıcı koşarken, bisiklet kullanırken, kürek çekerken veya dinamik bir egzersize başladığında otomatik olarak hareketi algılıyor. Spor anında 39'dan fazla aktiviteyi manuel olarak girmeye olanak sağlıyor. Android ve iOS ile uyumlu olan Galaxy Watch Active, telefona dokunmadan arama yapmayı veya mesaj göndermeyi sağlayan Bixby’nin ses özellikleriyle de kumanda edilebiliyor.

Spor yapanlar için üretilen Galaxy Fit ve Galaxy Fit e de Galaxy Watch Active’deki gibi koşarken, bisiklet kullanırken veya dinamik bir egzersiz yaparken otomatik olarak yapılan aktiviteyi takip etmeye başlıyor. Her iki cihaz da 5ATM basınca kadar suya dirençli olarak geliştirilmiş.

AIRPODS RAKİBİ GALAXY BUDS

Samsung’un giyilebilir yeni ürünlerinin asıl dikkat çekeni ise Apple’ın AirPods’una rakip olan kablosuz kulaklığı Galaxy Buds oldu. Galaxy Buds’ın ses teknolojisinin arkasında AKG bulunuyor. Cihazda bulunan adaptif çift mikrofon özelliği, her kulaklıkta bulunan bir iç mikrofon ve bir dış mikrofon aracılığıyla ortam sesini algılayarak, konuşmaları net bir şekilde aktarmaya olanak sağlıyor.

Galaxy Buds’ın 6 saate kadar Bluetooth akışı ve 5 saate kadar çağrı kapasitesi bulunuyor. Kulaklığın kompakt kutusu, Buds’ın şarj seviyesini 7 saate kadar koruyabiliyor. 15 dakikalık hızlı şarjla 1.7 saatlik pil kapasitesini Galaxy Buds’a aktarabiliyor. Bixby ile entegre çalışabilen kulaklık, kablosuz şarj ve cihazdan cihaza güç paylaşımıyla, Samsung'un en yeni akıllı telefonu olan Galaxy S10'dan hızlı şarj desteği de alabiliyor.

TÜRKİYE FİYATI 799 TL OLDU

Samsung'un kablosuz kulaklığı Galaxy Buds'ın Türkiye satış fiyatı ise 799 TL olarak açıklandı. Koreli teknoloji üreticisinin en büyük rakibi olan Apple'ın kablosuz kulaklığı AirPods'un ise Türkiye satış fiyatının 1199 TL olduğunu belirtelim.

Galaxy Watch Active Özellikleri Kategori Özellik Renk Gümüş, Siyah, Pembe Altın, Deniz Yeşili Boyutlar ve Ağırlık 40mm, 39.5 x 39.5 x 10.5mm, 25g Ekran 1.1” (28mm) 360 x 360 AMOLED, Full Color Always On Display Corning® Gorilla® Glass 3 Kayış 20mm (değiştirilebilir) Pil 230mAh İşlemci Exynos 9110 Çift Çekirdekli 1.15 GHz İşletim Sistemi Tizen-tabanlı Wearable OS 4.0 Bellek / Depolama 768MB RAM + 4GB Dâhili Depolama Bağlantı Bluetooth®4.2, Wi-Fi b/g/n, NFC, A-GPS/Glonass Sensörler İvme Ölçer, Jiroskop, Barometre, Kalp Atış Hızı İzleme, Ortam Işığı Şarj WPC tabanlı kablosuz şarj Dayanıklılık 5ATM + IP68 / MIL-STD-810G Uyum Samsung, diğer Android: Android 5.0 veya üstü, RAM 1.5GB üstü iOS 9.0 ve üstü







Galaxy Fit / Galaxy Fit e Özellikleri Kategori Galaxy Fit Özellikleri Galaxy Fit e Özellikleri Renk Siyah, Gümüş Siyah, Beyaz, Sarı Ekran 0.95” Tam renkli AMOLED 120 x 240 0.74” PMOLED 64 x 128, 193 ppi İşlemci MCU Cortex M33F 96MHz + M0 16 MHz MCU Cortex M0 96MHz İşletim Sistemi Realtime OS Realtime OS Boyutlar 18.3(W) x 44.6 (H) x 11.2(T) 24g (kayışla) 16.0(W) x 40.2(H) x 10.9(T) 15g (kayışla) Bellek 512KB dâhili RAM, 2048KB harici RAM, 32MB harici ROM 128KB dâhili RAM, 4MB harici ROM Bağlantı BLE BLE Sensör Kalp Atış Hızı Monitörü, İvme Ölçer, Jiroskop Kalp Atış Hızı Monitörü, İvme Ölçer Pil 120mAh 70mAh Şarj NFC Kablosuz Pogo Dayanıklılık 5ATM’ye kadar su geçirmez MIL STD 810G 5ATM’ye kadar su geçirmez MIL STD 810G Uyum Samsung, diğer Android: Android 5.0 veya üstü, RAM 1.5GB üstü iOS 9.0 ve üstü

Galaxy Buds Özellikleri Kategori Özellik Renk Siyah, Beyaz, Sarı Boyutlar Kulaklık: 17.5 (W) x 19.2 (D) x 22.3 (H) mm / Yuva: 38.8 (W) x 70 (D) x 26.5 (H) mm Ağırlık Kulaklık: 5.6g /kulaklık / Yuva: 39.6g Bağlantı Bluetooth 5.0 Sensör İvme Ölçer, Yakınlık, Hall, Dokunma, Kulaktan açma/kapama algılama Pil Kulaklık: 58mAh / Şarj yuvası: 252mAh USB Type-C Hoparlör 5.8pi Dynamic Driver Uyum Android 5.0 veya üstü, RAM 1.5GB veya üstü Ses Audio Codec: SBC, AAC, Scalable (Samsung’un özel teknolojisi)





