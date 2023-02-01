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Deprem mi oldu? 1 Şubat Çarşamba son dakika depremler listesi

Yurt genelinde sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. 1 Şubat Çarşamba günü meydana gelen son depremleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri ile haberimizde derledik. Akdeniz ve Ege'de yaşanan depremlerin ardından son depremler araştırmaları hız kazandı. İşte AFAD ve Kandilli verileri ile 1 Şubat 2023 son depremler listesi...

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  • Kaç büyüklüğünde, nerede ve saat kaçta deprem oldu? SON DEPREMLER listesi | 1 Şubat 2023 Çarşamba Kandilli ve AFAD son dakika depremleri

    Deprem endişesi taşıyan veya sarsıntı hisseden vatandaşlar yaşanan son depremleri merak ediyor. "Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?" sorularının yanıtları aranıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi yaşanan depremlerin derinliğini, büyüklüğünü, konumunu ve saatini anlık olarak yayınlıyor. İşte AFAD ve Kandilli ile 1 Şubat Çarşamba son depremler listesi sorgulama ekranı...
  • Kaç büyüklüğünde, nerede ve saat kaçta deprem oldu? SON DEPREMLER listesi | 1 Şubat 2023 Çarşamba Kandilli ve AFAD son dakika depremleri

    1 ŞUBAT DEPREM SON DEPREMLER

    Kandilli Rasathanesi verisi ile saat 07.38'de Erenler Sakarya'da 2.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
  • Kaç büyüklüğünde, nerede ve saat kaçta deprem oldu? SON DEPREMLER listesi | 1 Şubat 2023 Çarşamba Kandilli ve AFAD son dakika depremleri

    1 ŞUBAT 2023 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

    2023.02.01 07:38:24  40.6670   30.4498       14.7      -.-  2.2  -.-   DEGIRMENDERE-ERENLER (SAKARYA)                    İlksel

    2023.02.01 07:35:33  40.6687   30.4375       11.5      -.-  2.1  -.-   DEGIRMENDERE-ERENLER (SAKARYA)                    İlksel

    2023.02.01 06:22:03  37.8952   34.2363        3.3      -.-  2.0  -.-   ZENGEN-EREGLI (KONYA)                             İlksel

    2023.02.01 06:13:47  38.9583   26.7140        9.8      -.-  1.6  -.-   DENIZKOY-DIKILI (IZMIR)                           İlksel

    2023.02.01 05:58:05  38.4980   44.7570        5.4      -.-  1.6  -.-   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI                        İlksel

    2023.02.01 05:40:52  40.8067   27.8035       11.2      -.-  1.8  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel

    2023.02.01 05:39:15  40.6690   30.4215       18.6      -.-  1.3  -.-   KEMALIYE-ARIFIYE (SAKARYA)                        İlksel

    2023.02.01 05:37:15  40.8290   27.8075       25.2      -.-  1.8  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel

    2023.02.01 04:23:12  40.4523   32.8742        4.3      -.-  1.5  -.-   YILDIRIMEVCI-CUBUK (ANKARA)                       İlksel

    2023.02.01 04:16:51  38.4888   44.8693        5.0      -.-  1.9  -.-   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI                        İlksel

    2023.02.01 03:59:47  37.2090   36.0403       11.3      -.-  1.1  -.-   BIRKENT-CEYHAN (ADANA)                            İlksel

    2023.02.01 03:37:18  38.4695   45.0045        3.4      -.-  3.3  -.-   IRAN                                              İlksel

    2023.02.01 02:54:22  40.7510   30.9717        7.1      -.-  1.3  -.-   AKSU-GOLYAKA (DUZCE)                              İlksel

    2023.02.01 02:15:46  40.3767   27.5607       12.7      -.-  1.9  -.-   ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                    İlksel

    2023.02.01 02:02:50  35.9742   28.6332       15.3      -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

    2023.02.01 01:41:32  38.6655   42.9252        4.9      -.-  1.5  -.-   VAN GOLU                                          İlksel

    2023.02.01 01:17:06  38.5858   44.8530        1.9      -.-  2.5  -.-   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI                        İlksel

    2023.02.01 01:13:49  40.0443   28.1765       10.3      -.-  1.5  -.-   UMITELI-SUSURLUK (BALIKESIR)                      İlksel

    2023.02.01 01:09:28  39.3563   26.2642       16.6      -.-  1.4  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

     
  • Kaç büyüklüğünde, nerede ve saat kaçta deprem oldu? SON DEPREMLER listesi | 1 Şubat 2023 Çarşamba Kandilli ve AFAD son dakika depremleri

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

    AFAD SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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