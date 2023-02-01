Deprem endişesi taşıyan veya sarsıntı hisseden vatandaşlar yaşanan son depremleri merak ediyor. "Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?" sorularının yanıtları aranıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi yaşanan depremlerin derinliğini, büyüklüğünü, konumunu ve saatini anlık olarak yayınlıyor. İşte AFAD ve Kandilli ile 1 Şubat Çarşamba son depremler listesi sorgulama ekranı...