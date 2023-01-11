AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel depremleri günlük olarak yayınlıyor. Sarsıntı hisseden veya deprem endişesi taşıyan kişiler tarafından başta olmak üzere ülke genelinde araştırılan konulardan biri olan son dakika depremlerini sizler için haberimizde derledik. Peki, deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? İşte AFAD ve Kandilli ile 11 Ocak Çarşamba son depremler listesi sorgulama ekranı...