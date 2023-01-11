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AFAD ve Kandilli verileri ile 11 Ocak Çarşamba depremler listesi

Dün Girit Adası Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde, Ege Denizi'nde ise 5 büyüklüğünde yaşanan depremler İzmir başta olmak üzere birçok ilden hissedildi. Ülke genelinde yaşanılan depremlerin ardından son depremler araştırmaları hız kazandı. İşte 11 Ocak 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika depremler listesi...

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  • Kaç büyüklüğünde, nerede ve saat kaçta deprem oldu? SON DEPREMLER listesi | 11 Ocak 2023 Çarşamba Kandilli ve AFAD son dakika depremleri

    AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel depremleri günlük olarak yayınlıyor. Sarsıntı hisseden veya deprem endişesi taşıyan kişiler tarafından başta olmak üzere ülke genelinde araştırılan konulardan biri olan son dakika depremlerini sizler için haberimizde derledik. Peki, deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? İşte AFAD ve Kandilli ile 11 Ocak Çarşamba son depremler listesi sorgulama ekranı...
  • Kaç büyüklüğünde, nerede ve saat kaçta deprem oldu? SON DEPREMLER listesi | 11 Ocak 2023 Çarşamba Kandilli ve AFAD son dakika depremleri

    11 OCAK DEPREM SON DEPREMLER

    Kandilli Rasathanesi verisi ile saat 03.19'da Midilli Adası (Ege Denizi) açıklarında 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
  • Kaç büyüklüğünde, nerede ve saat kaçta deprem oldu? SON DEPREMLER listesi | 11 Ocak 2023 Çarşamba Kandilli ve AFAD son dakika depremleri

    11 OCAK 2023 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

    2023.01.11 06:37:02  39.3565   26.1452        4.6      -.-  1.5  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.11 06:34:53  39.3508   26.2837        6.9      -.-  2.4  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.11 06:21:10  39.3707   26.2180       13.2      -.-  2.2  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.11 06:19:05  39.3445   26.2092       11.5      -.-  1.6  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.11 06:12:56  39.3688   26.2263       10.9      -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.11 06:05:43  37.2253   43.8272        3.5      -.-  3.5  3.5   TURKIYE-IRAK SINIR BOLGESI                        İlksel

    2023.01.11 05:52:56  39.3825   26.2147        5.1      -.-  1.4  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.11 05:46:01  39.3688   26.2690        9.6      -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.11 05:36:41  39.3278   26.1268       13.5      -.-  2.8  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.11 05:04:58  39.3525   26.2717        6.7      -.-  2.4  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.11 05:02:48  39.3782   26.2410       15.3      -.-  1.1  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.11 05:01:10  39.3903   26.2055        5.0      -.-  1.6  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.11 04:58:00  39.3815   26.2398       10.4      -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.11 04:53:21  39.3577   26.2483       11.6      -.-  2.9  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.11 04:49:55  39.3615   26.2038        5.0      -.-  1.5  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.11 04:49:15  39.3567   26.2377       11.7      -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.11 04:40:59  39.3338   26.2202        9.2      -.-  1.4  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.11 04:40:30  39.3870   26.2497       12.4      -.-  1.6  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.11 04:38:27  39.3503   26.2408       14.9      -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.11 04:36:29  39.4005   26.1872        5.0      -.-  1.5  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.11 04:33:34  39.3510   26.2565        6.4      -.-  1.6  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.11 04:32:49  39.3833   26.1687       10.3      -.-  1.5  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.11 04:31:17  38.5127   44.2713        4.5      -.-  1.9  -.-   KECIKAYASI-SARAY (VAN)                            İlksel

    2023.01.11 04:30:01  39.3722   26.2133       11.1      -.-  1.7  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.11 04:07:00  39.3943   26.2490       11.1      -.-  1.5  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.11 03:58:25  39.3653   26.2570        4.7      -.-  2.7  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.11 03:57:49  39.3628   26.2338       11.8      -.-  2.3  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.11 03:51:22  39.3733   26.2032       11.5      -.-  2.1  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.11 03:49:27  39.3490   26.2032        3.3      -.-  1.6  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.11 03:47:08  39.3847   26.2355       14.0      -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.11 03:43:26  39.3148   26.2972        5.0      -.-  1.6  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.11 03:42:26  39.2805   26.2012        5.0      -.-  1.4  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.11 03:41:08  39.3972   26.2058       15.0      -.-  1.8  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.11 03:25:52  36.2368   28.1995        5.0      -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

    2023.01.11 03:20:38  39.3330   37.9350       12.2      -.-  2.0  -.-   KARAAGACLI-DIVRIGI (SIVAS)                        İlksel

    2023.01.11 03:19:48  39.3695   26.2703       10.5      -.-  3.1  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.11 02:56:52  39.3648   26.2567        7.6      -.-  2.6  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.11 02:30:02  39.3735   26.2490       10.4      -.-  2.4  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.11 02:01:54  39.3692   26.1752       15.8      -.-  1.3  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.11 02:00:00  39.3663   26.2362        5.0      -.-  1.8  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.11 01:51:06  39.3832   26.2260       13.5      -.-  1.7  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.11 01:50:02  39.3473   26.2782       12.9      -.-  2.0  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.11 01:31:21  39.4020   26.1912        5.0      -.-  1.6  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.11 01:28:57  39.3933   26.2537       11.0      -.-  1.5  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.11 01:27:48  39.3773   26.2460       14.4      -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.11 01:20:18  39.3717   26.1253        2.5      -.-  1.7  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.11 00:51:06  39.4005   26.2160       18.7      -.-  2.2  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.11 00:39:44  37.5888   38.8472        9.1      -.-  1.5  -.-   ARICA-HILVAN (SANLIURFA)                          İlksel

    2023.01.11 00:31:31  39.3825   26.2585        5.4      -.-  2.7  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.11 00:23:14  39.3875   26.2257        1.7      -.-  1.8  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.11 00:22:01  39.3722   26.2387        4.8      -.-  1.8  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.11 00:20:06  39.3857   26.2472        5.4      -.-  2.7  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.11 00:15:40  39.3705   26.2695        8.5      -.-  2.0  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.11 00:08:24  39.3777   26.2725       14.1      -.-  2.0  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.11 00:06:17  39.3767   26.2433        9.9      -.-  2.0  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.11 00:02:22  37.8607   27.2183       11.2      -.-  2.0  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
  • Kaç büyüklüğünde, nerede ve saat kaçta deprem oldu? SON DEPREMLER listesi | 11 Ocak 2023 Çarşamba Kandilli ve AFAD son dakika depremleri

    AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ 11 OCAK 2023

    SON DEPREMLER LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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