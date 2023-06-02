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Uzmanlar açıklıyor: Kaç defa aşık olabiliriz? Kadınlar, erkeklere göre daha sık aşık oluyor!

Soyut ve mecazi bir kavram olan aşk, tamamen bir biyokimyasal süreç sonucu meydana gelir. Peki, bu biyokimyasal olay karşısında insanlar kaç kez aşık olabilir?

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  • Kaç defa aşık olunabilir? Kadınlar, erkeklere göre daha sık aşık oluyor!

    Tamamen biyokimyasal bir süreç olan aşk, kişinin beyninde oluşur. Aşık olan bir insanın beyninde meydana gelen biyokimyasal farklılıklar kan miktarı ve aktid olan bölge sayısına göre MR'da net bir şekilde görüntülenebilir.
  • Kaç defa aşık olunabilir? Kadınlar, erkeklere göre daha sık aşık oluyor!

    BİYOKİMYASAL BİR SÜREÇ

    Bilimsel olarak bakıldığında aşk duygusuna neden olan temel hormon ve kimyasallar, testosteron, östrojen, dopamin, norepinefrin, serotonin, oksitosin ve son olarak vazopressin olarak karşımıza çıkar.
  • Kaç defa aşık olunabilir? Kadınlar, erkeklere göre daha sık aşık oluyor!

    Aşkı özel yapan şey ise bu hormon ve kimyasalların mucizevi denebilecek oranlarda bir araya gelerek karşı tarafa sevgi beslenmesini sağlamasıdır. Peki, insan ömründe kaç defa aşık olabilir?
  • Kaç defa aşık olunabilir? Kadınlar, erkeklere göre daha sık aşık oluyor!

    SOSYOEKONOMİK DURUM VE CİNSİYET ETKİLİYOR

    Aşık olmanın bir limiti var ancak bu limit cinsiyete ve sosyoekonomik duruma göre değişiklik gösteriyor. İngiltere'de yapılan geniş çaplı bir araştırmaya göre, Avrupalı erkeklerin ömürlerinde 5,6 kere aşık oldukları tespit edildi.
  • Kaç defa aşık olunabilir? Kadınlar, erkeklere göre daha sık aşık oluyor!

    AVRUPA VE AFRİKA KIYASLANDI

    Avrupalı kadınlar ise ömürlerinde 15 kez aşık olabildiği tespit edildi. Aynı çalışma Afrika'daki kadın ve erkeklere yapıldığında ise veriler oldukça şaşırtıcı çıktı.
  • Kaç defa aşık olunabilir? Kadınlar, erkeklere göre daha sık aşık oluyor!

    Afrikalı erkeklerin büyük bir kısmı ömürleri boyunca hiç aşık olmamış ve çok az bir kısmı bir veya iki kez aşık olduğu görüldü. Afrikalı kadınların ise erkeklere kıyasla 3 katı derecede aşık olduğu tespit edildi. Araştırma sonucunda insanların aşık olmasını etkileyen ana faktörler arasında sosyoekonomik değerler ve cinsiyetin önemi gösterildi.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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