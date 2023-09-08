Kaçak döküm yapan hafriyat kamyonuna drone ile suçüstü
İstanbul'da Arnavutköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri, drone ile yaptığı denetimde kaçak döküm yapan hafriyat kamyonu sürücüsünü yakaladı. Trafikten men edilen araç otoparka çekilirken sürücüye 352 bin lira ceza yazıldı
Giriş: 08.09.2023 - 14:14 Güncelleme: 08.09.2023 - 14:20
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İstanbul'da, kaçak döküm yapan hafriyat kamyonu drone ile tespit edildi.
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Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro ekipleri, drone kamerası ile kaçak döküme yönelik denetim yaptı.
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Hadımköy Mahallesi Fahri Korutürk Caddesi'ne, Aytekin Karaahmet yönetimindeki hafriyat kamyonunun kaçak döküm yaptığı tespit edildi.