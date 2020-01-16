İstanbul Esenyurt'ta akılalmaz bir olay yaşandı. Dün Saadetdere Metrobüs durağında sabah saatlerinde yaşanan olayda, mendil satmak için evlerinden çıkan çocukların D100 Karayolunda seyir halindeki araçların arasına dalarak, metrobüs durağına kaçak girme anları güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA'nın haberine göre, çocukların duraklardaki güvenlik görevlilerine yakalanmamak için D100 Karayolunda seyir halindeki araçları aştıktan sonra demir çitleri tırmanarak metrobüs durağına ulaştıkları görüldü. Bu sırada ise hem kendi canlarını hem de trafiği tehlikeye atan çocuklara sürücüler korna çalarak tepki gösterdi.

BİR ÇOCUK HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Saadetdere Metrobüs Durağında, 1 Mayıs 2018 tarihinde metrobüse kaçak binmek isteyen çocuk demir çitleri aştıktan sonra metrobüsün altında kalarak hayatını kaybetmişti.