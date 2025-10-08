Kaçkar'ın kalpli gölünde aksiyon dolu uçuş

Hatta ben o dronla, tepelerden VR gözlükle uçarken, en iyi uçuşum oldu diyebilirim. Böyle çok farklı duygulardaydım. Çünkü uçarken tamamen o anı yaşıyorsun. O karlı dağlardan süzülürken dronla birlikte oradaymış gibi hissiyatı verdiği için çok güzel, çok efsane bir deneyimim oldu. Biz de elimizden geldiğince Rize'yi tanıtmaya çalışıyoruz" dedi.