Kademeli emeklilik son dakika çıkacak mı? 2026 Kademeli emeklilik Meclis'e geldi mi, şartları ne?
EYT düzenlemesinin ardından gözler, 8 Eylül 1999 ve sonrasında sigortalı olan çalışanların beklediği kademeli emeklilik son durum gelişmelerine çevrildi. Sigorta başlangıç tarihi 2000 ve sonrası olan milyonlarca kişi, yaş ile prim kriterlerinde esneklik sağlayacak yeni bir modelin hayata geçirilip geçirilmeyeceğini büyük bir merakla araştırıyor. Peki, kademeli emeklilik çıkacak mı, Meclis gündeminde torba yasa maddeleri arasında yer alıyor mu? Kademeli emeklilik son dakika gelişmeleri, kadın ve erkek çalışanlar için taslak emeklilik tablosu şartları ve kapsam detayları haberimizde...
Emeklilik sisteminde beklentiler sürerken, 2000 sonrası kademeli emeklilik talepleri sosyal medyanın ve kamuoyunun en önemli gündem maddesi olmaya devam ediyor. EYT'yi kıl payı kaçıran ve yaş şartına takılan sigortalılar, hükümetten gelecek resmi açıklamaları kilitlenmiş durumda. Vatandaşlar yoğun şekilde "Kademeli emeklilik kimleri kapsıyor?" ve "Kademeli emeklilik yasalaşacak mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte bilgiler...
KADEMELİ EMEKLİLİK MECLİS GÜNDEMİNDE Mİ?
2000 yılı sonrasına kademeli emeklilik ile ilgili gündemde yeni bir çalışma bulunmuyor. Açıklama gelmesi durumunda haberimize eklenecektir.
2000 SONRASI ÇALIŞANLARI KAPSAYACAK MI?
EYT’den faydalanamayan 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişli çalışanlar, kademeli emeklilik taleplerini dile getiriyor.
KADEMELİ EMEKLİLİK KAPSAMI NE?
Bu grup, yaş şartlarının daha esnek hâle gelmesini ve 58-60 yaş sınırının kaldırılmasını talep ediyor. Resmi kanun teklifleri de gündeme gelmiş olsa da henüz uygulanabilir bir karar alınmış değil.
EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili olarak geçtiğimiz aylarda açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti: "Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlar devam edecek."
KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?
Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan sistemdir. Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişiyor.