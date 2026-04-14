Kademeli emeklilik gelecek mi? Kademeli emeklilikte son durum nedir?
Kademeli emeklilik 2026 Nisan ayında milyonlarca çalışanın gündeminde üst sıralarda yer almaya devam ediyor. Özellikle 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olan vatandaşlar, erken emeklilik düzenlemesiyle ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyor. EYT kapsamı dışında kalan bu kesim için "kademeli emeklilik çıkacak mı?", "yaş ve prim şartları değişecek mi?" soruları yeniden tartışma konusu oldu. İşte kademeli emeklilik son durum...
Erken emeklilik beklentisiyle gündemdeki yerini koruyan kademeli emeklilik, 2026 Nisan itibarıyla yeniden yoğun şekilde araştırılıyor. 1999 sonrası sigortalı çalışanları kapsaması beklenen düzenleme için gözler yeni bir yasal adım atılıp atılmayacağına çevrildi. Kademeli emeklilik sistemiyle ilgili beklentiler sürerken, çalışanlar olası bir düzenlemenin kapsamı ve ne zaman hayata geçirilebileceği konusunda yapılacak açıklamalara odaklandı. İşte son bilgiler...
KADEMELİ EMEKLİLİK SON DURUM NE?
2000 yılı sonrasına kademeli emeklilik ile ilgili gündemde yeni bir çalışma bulunmuyor. Açıklama gelmesi durumunda haberimize eklenecektir.
2000 SONRASI ÇALIŞANLARI KAPSAYACAK MI?
EYT’den faydalanamayan 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişli çalışanlar, kademeli emeklilik taleplerini dile getiriyor. Bu grup, yaş şartlarının daha esnek hâle gelmesini ve 58-60 yaş sınırının kaldırılmasını talep ediyor. Resmi kanun teklifleri de gündeme gelmiş olsa da henüz uygulanabilir bir karar alınmış değil.
EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili olarak geçtiğimiz aylarda açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti: "Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlar devam edecek."
KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?
Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan sistemdir.
Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişiyor.