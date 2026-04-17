        Haberler Bilgi Ekonomi Kademeli emeklilikte son durum gelişmeleri 2026: Kademeli emeklilik çıkacak mı, kimleri kapsıyor?

        Kademeli emeklilik son gelişmeler: Kademeli emeklilik gelecek mi?

        EYT düzenlemesiyle birlikte milyonlarca vatandaş emeklilik hakkına kavuşurken, kapsam dışında kalan çalışanlar için beklenti giderek büyüyor. Özellikle 2000 yılı ve sonrasında sigorta girişi bulunanlar için gündeme gelen "kademeli emeklilik" modeli, çalışma hayatında yeni bir dönemin kapısını aralayabilir. Olası düzenlemenin şartları, kimleri kapsayacağı ve erken emeklilik imkânı sağlayıp sağlamayacağı merak konusu olurken, gözler hükümetten gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. İşte kademeli emeklilik son durum gelişmeleri...

        Giriş: 17 Nisan 2026 - 15:49 Güncelleme:
        Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin ardından bu kez 8 Eylül 1999 sonrası sigorta başlangıcı olan milyonlarca çalışan için "kademeli emeklilik" beklentisi öne çıktı. Kısmi erken emeklilik fırsatı sunabileceği konuşulan modelle ilgili gelişmeler yakından takip edilirken, yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı sorusu gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Çalışanlar, olası sistemin detaylarını ve kapsamını netleştirecek açıklamalara kilitlenmiş durumda. İşte son bilgiler...

        KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI?

        2000 yılı sonrasına kademeli emeklilik ile ilgili gündemde yeni bir çalışma bulunmuyor. Açıklama gelmesi durumunda haberimize eklenecektir.

        KADEMELİ EMEKLİLİK KİMLERİ KAPSIYOR?

        EYT’den faydalanamayan 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişli çalışanlar, kademeli emeklilik taleplerini dile getiriyor. Bu grup, yaş şartlarının daha esnek hâle gelmesini ve 58-60 yaş sınırının kaldırılmasını talep ediyor. Resmi kanun teklifleri de gündeme gelmiş olsa da henüz uygulanabilir bir karar alınmış değil.

        EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ, SON DURUM NEDİR?

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili olarak geçtiğimiz aylarda açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti: "Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlar devam edecek."

        KADEMELİ EMEKLİLİK NE DEMEK?

        Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan sistemdir.

        Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişiyor.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
