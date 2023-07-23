Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kader'in ölümünde korkunç iddia: Mezarında bile rahat bırakmıyor - Güncel haberler

        Kader'in annesinin isyanı: Mezarında bile rahat bırakmıyor

        İstanbul'da bir AVM'nin terasından atlayıp hayatına son veren Kader Yıldız'ın annesi Gülnaz Yıldız, kızının mezarının eski nişanlısı tarafından mozaiği dağıtılarak zarar verildiğini öne sürdü

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kader'in ölümünde korkunç iddia: Mezarında bile rahat bırakmıyor
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Beylikdüzü'nde bir alışveriş merkezinin terasından atlayarak hayatına son veren 25 yaşındaki Kader Yıldız'ın annesi Gülnaz Yıldız, kızının mezarına eski nişanlısı Berkan Y. tarafından mozaiği dağıtılarak zarar verildiğini öne sürdü.

        DHA'da yer alan habere göre Gülnaz Yıldız, "Mezarın ortasındaki mermerini, mozaiğini kaldırmış. O taşları her tarafa yaymış. Çiçek ekmiş vicdanını rahatlatmak için. Bu bir saygısızlık ölünün hatırasına. Neden yapıyor? Niye uğraşıyor? Kızımı öldürdüğü yetmemiş gibi, dolandırdığı yetmemiş gibi halen mezarıyla uğraşıyor" dedi.

        REKLAM

        Beylikdüzü'nde 8 Eylül 2022 tarihinde saat 18.15 sıralarında alışveriş merkezinin terasında bekleyen Kader Yıldız (25), telefonuna baktıktan hemen sonra terasın korkuluklarına çıktı. Çevredekiler Kader Yıldız'ı fark ederek yanına geldi. Kader Yıldız aşağı sarktığı anda, yanına gelen kişi kıyafetinden tutarak genç kadını kurtarmaya çalıştı. Ancak Kader Yıldız, kıyafetinin çıkması ile birlikte önce aşağıdaki kafeteryanın çatısına sonra da zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan Kader Yıldız, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Anne Gülnaz Yıldız, kızının nişanlısı tarafından psikolojik şiddete maruz bırakıldığını, iki ayrı kişi ile aldatıldığını iddia etti. Yıldız, aynı zamanda Berkan Y.'nin kızının öldüğü gün banka hesaplarına girerek kredi çekmeye çalıştığını ve sosyal medya hesaplarının da şifresini değiştirdiğini ileri sürerek yargılanmasını istemişti.

        REKLAM

        MEZARINA ÇİÇEK EKTİ İDDİASI

        Geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda ise anne Gülnaz Yıldız, Berkan Y. 'nin bayramın ilk günü kızının mezarına gittiğini ve mezarın üzerine bulunan mozaiği bozup dağıtarak çiçek ektiğini söyledi. Anne Yıldız, Berkan Y.'nin geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda ise sevgilisi ile doğum günü kutlaması yaptığını ve sevgilisi ile fotoğraf paylaştığını iddia etti. Anne Yıldız, sosyal medya hesabından Berkan Y.' nin Ramazan Bayramı'nda çekilen görselleri paylaşarak, "Ne utanma var ne ahlak daha çocuğumun toprağı kurumadan deli gibi sevgilisiyle eğleniyorlar, hani adalet nerede" ifadelerini kullandı. Kızının mezarı başında gözyaşları döken anne, Berkan Y'nin diktiği çiçekleri sökerek attı.

        REKLAM

        "ÇİÇEK EKMİŞ VİCDANINI RAHATLATMAK İÇİN"

        Bayramın ilk günü Ankara'da kızıyla aynı sorunlar nedeniyle hayatına son veren bir anneyi ziyaret ettiğini ve Kader Yıldız'ın mezarının bozulduğunu ise ziyarete giden kızının eski bir takipçisinin haber vermesi ile öğrendiğini söyleyen Gülnaz Yıldız, "Ben mozaik taşlı yapmıştım mezarı. Arife günü kızımı ziyaret ettim sonra il dışına çıktım. Döndükten sonra takipçisi bir fotoğraf attı bana, "Çiçek ekilebildiğini bilseydim ben de çiçek ekecektim' dedi. Allah razı olsun arada ziyarete gelip Kuran okuyor başında. Fotoğrafını atınca, ortasındaki mermerini, mozaiğini kaldırmış. O taşları her tarafa yaymış. Çiçek ekmiş vicdanını rahatlatmak için. Bu bir saygısızlık ölünün hatırasına. Neden yapıyor? Niye uğraşıyor? Kızımı öldürdüğü yetmemiş gibi, dolandırdığı yetmemiş gibi halen mezarıyla uğraşıyor. Ne istiyor bizden" dedi.

        REKLAM

        "SEVGİLİSİYLE FOTOĞRAF PAYLAŞIP 'AŞK' YAZMIŞLAR"

        Berkan Y.'nin geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda eski sevgilisiyle beraber olduğunu iddia eden Anne Yıldız, "Halen sevgiliyle beraberdir. Geçen Kurban Bayramı'nda sevgilisiyle beraber deli gibi eğleniyordu. Fotoğraf paylaşmışlar, altında 'Aşk' yazıyordu. Benim canımı yakmak için bu bayramda da onun mezarıyla uğraşıyor. Kızıma psikolojik şiddet uyguladı, intihara zorladı. Şimdi bana psikolojik şiddet uyguluyor. Kızımın ortak arkadaşlarından onu arattırdım, 'Gittim çiçek ektim', diyor. Ya sana ne. Senin neyine. Seni niye ilgilendiriyor, çocuğumu öldürdün toprağın altına koydun. Bir de geliyorsun onun hatırasına saygısızlık yapıyorsun ne hakla" dedi.

        #Kader Yıldız
        #haberler
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İlaç vererek uyuttuğu kocasını sevgilisiyle öldürdü!
        İlaç vererek uyuttuğu kocasını sevgilisiyle öldürdü!
        Kader'in ölümünde korkunç iddia: Mezarında bile rahat bırakmıyor
        Kader'in ölümünde korkunç iddia: Mezarında bile rahat bırakmıyor
        Fenerbahçe'de yeni hedef: Morten Hjulmand!
        Fenerbahçe'de yeni hedef: Morten Hjulmand!
        Yüz binlerce kişi yine sokaklarda!
        Yüz binlerce kişi yine sokaklarda!
        "Gastronomi yaşam stilinin bir parçası"
        "Gastronomi yaşam stilinin bir parçası"
        Kavurucu sıcaklar devam ediyor!
        Kavurucu sıcaklar devam ediyor!
        Kavurucu sıcaklara dikkat! Sonuçları ölümcül olabilir
        Kavurucu sıcaklara dikkat! Sonuçları ölümcül olabilir
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Kulüplerin, Federasyon'dan istekleri!
        Kulüplerin, Federasyon'dan istekleri!
        İngilizler duyurdu: Cimbom istiyor!
        İngilizler duyurdu: Cimbom istiyor!
        Bursa'da kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu
        Bursa'da kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu
        Afyonkarahisar'da işçi minibüsü devrildi
        Afyonkarahisar'da işçi minibüsü devrildi
        Bakan Yerlikaya'dan motosikletli gence nasihat veren polise teşekkür
        Bakan Yerlikaya'dan motosikletli gence nasihat veren polise teşekkür
        CHP'de kritik toplantı sona erdi
        CHP'de kritik toplantı sona erdi
        Ceyhun Kazancı'dan 'istifa' kararı!
        Ceyhun Kazancı'dan 'istifa' kararı!
        Havuzda dehşet! Eşini ve çocuğunu öldürdü
        Havuzda dehşet! Eşini ve çocuğunu öldürdü
        Cimbom yeni kalecisini buldu!
        Cimbom yeni kalecisini buldu!
        "Mezar yapımında hukuksal hakkım yok"
        "Mezar yapımında hukuksal hakkım yok"
        "Bunun için nefes alıyorum"
        "Bunun için nefes alıyorum"
        Golden Boy'a Arda Güler damgası!
        Golden Boy'a Arda Güler damgası!