Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Televizyon Kaderimin Oyunu dizi nerede çekiliyor? Kaderimin Oyunu çekim yeri
ABONE OL

Kaderimin Oyunu nerede çekiliyor? Kaderimin Oyunu dizisi nerede çekildi?

Kaderimin Oyunu nerede çekiliyor? Sorusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Star TV ekranlarında yayınlanan Kaderimin Oyunu dizisi ilk bölümü ile bu akşam seyirciyle buluşacak. Dizinin izleyicileri 'Kaderimin Oyunu hangi şehirde çekiliyor?' Sorusuna yanıt arıyor. İşte Kaderimin Oyunu çekildiği yer...

Kaderimin Oyunu dizi nerede çekiliyor? Kaderimin Oyunu çekim yeri

Star TV'nin yeni dizisi Kaderimin Oyunu'nun yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturuyor. Başrollerini Sarp Apak, Öykü Karayel, Akın Akınözü, Meriç Aral'ın paylaştığı dizi 20:00'da izleyicisiyle buluştu. İşte detaylar...

KADERİMİN OYUNU DİZİSİ KONUSU

Genç yaşında iki çocuğuyla mücadele veren, tüm yoksunluğuna rağmen kendini çocuklarının mutluluğuna adayan, onlara hem anne hem de baba olan Asiye’nin hayatı, gözünden sakındığı kızı Nergis’in başına gelen felaketle tepetaklak olur. Bunun üzerine kızını korumak uğruna, çocuklarıyla beraber dönüşü olmayan bir yolculuğa sürüklenen Asiye’nin yolu, kendilerine yardım eden hiç tanımadığı bir yabancı olan Mahir ile kesişir. İnsani duygularla onlara yardımcı olan ve arabasına alan Mahir, verdiği bu kararla hem kendisinin hem de Asiye ve çocuklarının kaderini değiştireceğinden henüz habersizdir. Mahir sayesinde Demirhan Konağına sığınan Asiye için bu bir kurtuluş değil, yepyeni bir savaşın başlangıcıdır.

KADERİMİN OYUNU DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kaderimin Oyunu dizisi Amasya ve İstanbul'da çekiliyor. Çekimleri Amasya’da başlayan dizinin çekimleri İstanbul’da devam edecek.

KADERİMİN OYUNU DİZİSİ OYUNCULARI

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Üç Kuruş 6. Bölüm Fragmanı yayınlandı!
TELEVİZYON Üç Kuruş 6. Bölüm Fragmanı yayınlandı!
Aziz dizisi konusu nedir? Aziz dizisi oyuncuları tam kadro
TELEVİZYON Aziz dizisi oyuncuları ve karakterleri
Kaderimin oyunu oyuncuları kim? Kaderimin oyunu konusu ne?
TELEVİZYON Kaderimin oyunu oyuncuları kim?
Kıbrıs Zafere Doğru oyuncuları kim, nerede çekiliyor, konusu ne?
TELEVİZYON Kıbrıs Zafere Doğru oyuncuları kim?
Arka Sokaklar oyuncuları 2021! Arka sokaklar kaç bölüm oldu?
TELEVİZYON Arka Sokaklar oyuncuları ve konusu
Gelinim Mutfakta kim elendi? 3 Aralık Gelinim Mutfakta birincisi
TELEVİZYON Gelinim Mutfakta'da haftanın 1.'si kim?
TV Yayın akışı 3 Aralık 2021! Show TV, Kanal D, ATV yayın akışı
TELEVİZYON TV Yayın akışı 3 Aralık 2021
'Aziz'in 5. bölüm tanıtımları: Aziz'in beklenmeyen hamlesi ne olacak?
TELEVİZYON 'Aziz'in beklenmeyen hamlesi ne olacak?
Simay Barlas ilk kez 'Aziz' için şarkı söyledi - Magazin haberleri
TELEVİZYON İlk kez 'Aziz' için şarkı söyledi
Aşk Mantık İntikam dizisi oyuncuları ve rolleri
TELEVİZYON Aşk Mantık İntikam dizisi oyuncuları ve konusu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.