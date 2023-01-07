"Bir bunun aslında bir su kanalı olabileceğini düşünüyorduk ama ekip arkadaşlarımızın da istekleri ile açtığımızda buranın bir mezar gömüsü olduğunu fark ettik. Antropolog hocalarımızın incelemesi sonucunda gömünün bir kadın gömüsü olduğunu 34-38 yaşları arasında bir kadın mezarı olduğu saptandı.