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Kadıkalesi Antik Kenti'ndeki kilisede kadın mezarı bulundu

Aydın'da bulunan Kadıkalesi Antik Kenti'ndeki kazılarda kilise içinde bir kadına ait olduğu belirlenen mezara ulaşıldı

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AA
  • Keşfettikçe yeni gizemler ortaya çıkıyor! 1.65 boylarında bir kadına ait...

    Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, tarihi Kadıkalesi'nde devam eden kazı çalışmalarında bir kadına ait iskelet bulundu.
  • Keşfettikçe yeni gizemler ortaya çıkıyor! 1.65 boylarında bir kadına ait...

    AA'nın haberine göre İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, Kadıkalesi Antik Kenti Onursal Kazı Başkanı Prof. Dr. Zeynep Mercangöz ve beraberindekiler, kazılara ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.
  • Keşfettikçe yeni gizemler ortaya çıkıyor! 1.65 boylarında bir kadına ait...

    Kazıların Aydın Arkeoloji Müzesi başkanlığında devam ettiğini belirten Tuncer, Kadıkalesi'nin turizm anlamında önemli bir destinasyon olduğunu söyledi.
  • Keşfettikçe yeni gizemler ortaya çıkıyor! 1.65 boylarında bir kadına ait...

    Kadıkalesi'nin her noktasının keşfedildikçe heyecanlandıran yeni gizemler ortaya çıkarıldığını aktaran Tuncer, şöyle konuştu:
  • Keşfettikçe yeni gizemler ortaya çıkıyor! 1.65 boylarında bir kadına ait...

    "Geçtiğimiz ay yapılan çalışmalarda milattan sonra 1300'lü yıllardan kalma bir mezar keşfi yapıldı. Mezarda yaklaşık 1,65 boylarında olduğu değerlendirdiğimiz bir kadına ait iskelet bulundu. Tabii küçük bir metropol alanıyla iç içe geçmiş bir bölge Kadıkalesi.
  • Keşfettikçe yeni gizemler ortaya çıkıyor! 1.65 boylarında bir kadına ait...

    Dolayısıyla Kadıkalesi'nin çeşitli noktalarında bu tip buluntular onun turistik seyir kabiliyetinizde yükselten ögeler."
  • Keşfettikçe yeni gizemler ortaya çıkıyor! 1.65 boylarında bir kadına ait...

    Tuncer, mezarı bulunduğu yeri ziyaretçiye açmayı planladıklarını sözlerine ekledi.
  • Keşfettikçe yeni gizemler ortaya çıkıyor! 1.65 boylarında bir kadına ait...

    "KİLİSEYE BAĞIŞ YAPMIŞ YA DA BİR BÜROKRATIN EŞİ"

    Kazıda görev alan Uzman Sanat Tarihçisi Umut Kardaşlar ise şunları kaydetti:
  • Keşfettikçe yeni gizemler ortaya çıkıyor! 1.65 boylarında bir kadına ait...

    "Bir bunun aslında bir su kanalı olabileceğini düşünüyorduk ama ekip arkadaşlarımızın da istekleri ile açtığımızda buranın bir mezar gömüsü olduğunu fark ettik. Antropolog hocalarımızın incelemesi sonucunda gömünün bir kadın gömüsü olduğunu 34-38 yaşları arasında bir kadın mezarı olduğu saptandı.
  • Keşfettikçe yeni gizemler ortaya çıkıyor! 1.65 boylarında bir kadına ait...

    Aslında kiliselerin içine kadın gömüsü koymak çok sık rastlanan bir durum değil. Muhtemelen bu kadın kiliseye ciddi miktarda bağış yapan bir kadın olmalıydı ya da bir bürokratın eşi. O yüzden Kadıkalesi'ndeki kilisenin giriş bölümüne gömüsü gerçekleştirilmiş."

     
  • Keşfettikçe yeni gizemler ortaya çıkıyor! 1.65 boylarında bir kadına ait...

    *Haberin görselleri AA ve DHA tarafından servis edilmiştir.

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