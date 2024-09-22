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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Kadıköy artık Galatasaray’a deplasman değil! - Galatasaray Haberleri

        Kadıköy artık Galatasaray’a deplasman değil!

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan sarı-kırmızılılar, 3-0 öne geçtikleri maçı 3-1'lik skorla kazanmayı başardı. Böylelikle Cimbom, Okan Buruk yönetiminde Kadıköy'de mağlubiyet yüzü görmedi.

        Giriş: 22.09.2024 - 13:29 Güncelleme: 22.09.2024 - 13:41
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        Kadıköy artık deplasman değil!
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        Okan Buruk yönetiminde Fenerbahçe’ye karşı oynadığı Kadıköy'de 3 Süper Lig maçının hiçbirini kaybetmeyen Galatasaray, ikisinden galibiyetle ayrılmayı bildi.

        Fatih Terim yönetiminde Kadıköy’de 20 yıllık galibiyet hasretine son veren sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe’ye konuk oldukları son sekiz maçın sadece birini kaybetti, dördünü kazandı.

        Bir zamanlar Kadıköy’de puan dahi almakta zorlanan Galatasaray, son yıllarda bu tabloyu tersine çevirdi.Kadıköy artık Galatasaray’a deplasman değil!

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        Süper Lig’in altıncı haftasında Fenerbahçe’ye konuk olan sarı-kırmızılılar, 3-0 öne geçtikleri maçı 3-1’lik skorla kazanmayı başardı.

        Okan Buruk yönetiminde Fenerbahçe’ye karşı oynadığı üç Süper Lig maçının hiçbirini kaybetmeyen Galatasaray, ikisinden galibiyetle ayrılmayı bildi.

        Fatih Terim yönetiminde Kadıköy’de 20 yıllık galibiyet hasretine son veren sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe’ye konuk oldukları son sekiz maçın sadece birini kaybetti, dördünü kazandı.

        Bir zamanlar Kadıköy’de puan dahi almakta zorlanan Galatasaray, son yıllarda bu tabloyu tersine çevirdi.

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