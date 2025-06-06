Kadıköy'de bir kadını taciz ettiği belirlenen şüpheli yakalandı | Son dakika haberleri

Kadıköy'de bir kadını taciz ettiği belirlenen şüpheli yakalandı | Son dakika haberleri

Kadıköy'de bir kadını taciz ettiği belirlenen şüpheli yakalandı Kadıköy'de, yürürken sosyal medyada canlı yayın yapan bir kadını sözlü ve fiziki olarak taciz ettiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı Giriş: 06.06.2025 - 21:00 Güncelleme: 06.06.2025 - 21:00 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL