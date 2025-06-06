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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kadıköy'de bir kadını taciz ettiği belirlenen şüpheli yakalandı | Son dakika haberleri

        Kadıköy'de bir kadını taciz ettiği belirlenen şüpheli yakalandı

        Kadıköy'de, yürürken sosyal medyada canlı yayın yapan bir kadını sözlü ve fiziki olarak taciz ettiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 21:00 Güncelleme: 06.06.2025 - 21:00
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        Kadıköy'de taciz olayı! Şüpheli yakalandı
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        İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 Haziran'da canlı yayın yapan bir kadının bu sırada bir kişi tarafından sözlü ve fiziki tacize uğramasıyla ilgili sosyal medyada yayınlanan görüntülere ilişkin inceleme başlattı.

        Görüntülerde yer alan kişinin 71 yaşındaki Y.Z.A. olduğu tespit edildi.

        Polis ekiplerince Pendik Kavaklıpınar Mahallesi'nde gözaltına alınan şüpheli Y.Z.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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