        Kadıköy'de penaltı kararı! - Fenerbahçe Haberleri

        Kadıköy'de penaltı kararı!

        Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni konuk eden Fenerbahçe, maçın 13. dakikasında penaltı kazandı.

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2026 - 20:38 Güncelleme: 09.02.2026 - 20:38
        Kadıköy'de penaltı kararı!
        Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçının 13. dakikasında sarı-lacivertliler penaltı kazandı.

        Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Talisca'nın kaleye gönderdiği şut, rakibinin eline çarpınca itirazlarda bulundu.

        Pozisyonu VAR monitöründen izleyen maçın hakemi Ali Şansalan beyaz noktayı gösterdi.

        Anderson Talisca, 16. dakikada penaltıdan takımını öne geçirdi.

