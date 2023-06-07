Kadıköy'de silahlı kavga: 3 yaralı, 7 gözaltı

Kadıköy'de iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 3 kişi yaralandı, her iki guruptan 7 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 04.00 sıralarında Eğitim Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden aralarında husumet bulunan iki grup cadde üzerinde karşılaşıp tartışmaya başladı.