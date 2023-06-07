Kadıköy'de silahlı kavga: 3 yaralı, 7 gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Kadıköy'de silahlı kavga: 3 yaralı, 7 gözaltı
ABONE OL

Kadıköy'de iki grubun silahlı kavgasında 3 kişi yaralandı

İstanbul Kadıköy'de husumetli iki grubun cadde üzerinde başlayan tartışması, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda kurşunların isabet ettiği 3 kişi yaralanırken, polis ekipleri 7 kişiyi gözaltına aldı

Kadıköy'de silahlı kavga: 3 yaralı, 7 gözaltı
DHA

Kadıköy'de iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 3 kişi yaralandı, her iki guruptan 7 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 04.00 sıralarında Eğitim Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden aralarında husumet bulunan iki grup cadde üzerinde karşılaşıp tartışmaya başladı.

SİLAHLA VURULAN 3 KİŞİ YARALANDI

DHA'nın haberine göre; tartışma kısa sürede büyüdü, kavgaya dönüştü. Kavgaya karışanlardan biri belinden çıkardığı silahla ateş etmeye başladı. Bu sırada 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kavgada yaralanan 3 kişiyi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis kavgaya karışan her iki taraftan toplam 7 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Adana'da erkek öğrenci yurdunun güvenlik görevlisi öldürüldü
GÜNDEM Öğrenci yurdunun güvenlik görevlisi öldürüldü
Karabük'te bodrum katında yangın: 2 kişi dumandan etkilendi
GÜNDEM Karabük'te bodrum katında yangın: 2 kişi dumandan ...
Kocaeli'de oto yıkamacıda bıçaklı kavga: 1 ölü
GÜNDEM Oto yıkamacıda bıçaklı kavga: 1 ölü
Bağcılar'da inşaat alanında toprak kaydı: 6 katlı bina boşaltıldı
GÜNDEM İnşaat alanında toprak kaydı: 6 katlı bina boşaltıldı
Tokat'ta zincirleme trafik kazası: 2 kişi yaralandı
GÜNDEM Tokat'ta zincirleme kaza: 2 yaralı
KPSS GEÇ BAŞVURU EKRANI 2023: KPSS geç başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?
GÜNDEM KPSS geç başvurusu nasıl yapılır?
Kocaeli'de kaza yapan sürücü otomobilini bırakıp kaçtı
GÜNDEM Kaza yapan sürücü otomobilini bırakıp kaçtı
Tokat'ta ayı saldırısında 1 çocuk ağır yaralandı
GÜNDEM Tokat'ta ayı saldırısı: 1 çocuk ağır yaralı
Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
GÜNDEM Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU | 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuruları ne zaman, şartları nelerdir, yaş sınırı var mı?
GÜNDEM Evlilik kredisi başvuru şartları

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.