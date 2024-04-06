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        Haberler Gündem Güncel Kadıköy-Sabiha Gökçen metro hattında arıza

        Kadıköy-Sabiha Gökçen metro hattında arıza

        Kadıköy-Sabiha Gökçen metro hattında teknik arıza meydana geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 00:50 Güncelleme: 06.04.2024 - 00:53
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        Kadıköy-Sabiha Gökçen metro hattında arıza
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        Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen metro hattında yaşanan teknik arıza nedeniyle seferlerin Kadıköy-Tavşantepe istasyonları arasında yapıldığını duyurdu.

        Paylaşımda, "Sefer yapılamayan Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilmektedir." ifadesi kullanıldı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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