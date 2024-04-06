Kadıköy-Sabiha Gökçen metro hattında arıza
Kadıköy-Sabiha Gökçen metro hattında teknik arıza meydana geldi
Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen metro hattında yaşanan teknik arıza nedeniyle seferlerin Kadıköy-Tavşantepe istasyonları arasında yapıldığını duyurdu.
Paylaşımda, "Sefer yapılamayan Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilmektedir." ifadesi kullanıldı.
*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.