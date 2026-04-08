Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi'nde dünya prömiyeri gecesi

Kuruluş misyonu ve vizyonu kapsamında 30 Nisan tarihinde gerçekleşecek Gedik Filarmoni Orkestrası konserinde iki dünya prömiyerine yer verecek olan Gedik Sanat müzikseverleri Murat Kodallı'nın, babası Nevit Kodallı anısına bestelediği “Gravürler” eseri ile bir geleneksel müzik soyutlaması sunarken genç besteci Ege Gür’ün Haydarpaşa Garı ve Boğaziçi izlenimlerinin ardından yarattığı soyut ama büyülü dünyasına davet ediyor.

Mannheim Müzik ve Sahne Sanatları Üniversitesinde çalışmalarını sürdüren Ada Yalın Yücel; Brüksel ve Gürcistan’da aldığı birincilik ödülleri sonrasında önemli festival ve konserlerin aranan yüzü oldu. Konserde Ege Gür’ün “Takma Gözde Cam” adlı Keman Konçertosunu seslendirecek olan Yücel; klasik keman repertuarının yanında böylesine bir ilk seslendirişin solisti olmasıyla sıradışı bir tecrübeye sizleri davet ediyor.

MÜZİK DİREKTÖRÜ CEM MANSUR’DAN BEETHOVEN YORUMU

Son üç sezondur Gedik Filarmoni Orkestrası Müzik Direktörlüğü görevini sürdüren Cem Mansur ülkemizin yeni müzik yaklaşımları, 20.yüzyıl müziği ve Klasik dönemden bir ikon başlıklarıyla repertuarları kurguluyor. Klasik eser seçimlerinde özellikle cümleleme ve tını bütünlüğü anlamında örnek icralara imza atan orkestranın 2. Senfoni yorumu için Mansur’un ifadeleri şöyle: "Beethoven’in İkinci Senfonisini 'son klasik senfoni' olarak tanımlamak mümkün. Bestelenişinden sadece iki yıl sonra 'Eroica' senfonisi ile yepyeni bir anlatıma yönelmeden ortaya çıkan İkinci Senfoni, yine de bestecinin temel özelliklerini, olağanüstü bir yapıda sergiliyor. Ani değişimler, romantik ve engin sayfalar, şakacılık ve dram…”

PROGRAM

E.GÜR

Keman Konçertosu ‘‘Takma Gözde Cam’’ Necmettin Orman anısına (Dünya Prömiyeri)

M.KODALLI

Gravürler (Dünya Prömiyeri)

L.V.BEETHOVEN

2’nci Senfoni