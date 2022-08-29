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Kadıköy’de buz kesen görüntü: Metronun raylarına uzandı

Kadıköy metro durağında yaşanan bir görüntü ortamın bir anda buz kesmesine yol açtı. Raylara kadar inip yatan şahıs karşısında yolcular gözlerine inanamadı. Güvenlik birimleri şahsı ikna etmek için zor anlar yaşadı

Kadıköy’de buz kesen görüntü: Metronun raylarına uzandı
İHA

Kadıköy metro durağında bir kişi, metronun raylarına uzandı. Raylarda keyif yapar gibi ellerini başının arkasına koyan şahsın rahatlığı pes dedirtti.

Olay, akşam saatlerinde Kadıköy metro durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kişi, duraktan metro raylarına atladı, keyif yapar gibi ellerini başının arkasına koydu ve raylara uzandı. Şahsın rahatlığı bu kadarına da pes dedirtti.

Güvenlik görevlileri psikolojik sorunları olan şahsı ikna ederken zor anlar yaşadı. Metro durağındaki vatandaşlar yaşanan o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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