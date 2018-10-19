Kadın odaklı yatırım platformu Arya'nın düzenlediği kadın girişimciler için İş Atölyeleri başladı. 5 modülden oluşan İş Atölyeleri, İş Bankası desteği ile faaliyete geçti. ilk modül olan Patron Bilançosu ise, İş Bankası'ndan Ethem Eliaçık, Arya'dan Ahu Büyükkuşoğlu Serter, Yeminli Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği'nden (TÜRMOB) Cenk İçer ve İşnet'ten Ayhan Akgöz ile gerçekleşti.

'MUHASEBECİNİZ İLE DOST OLUN'

25 kadın girişimcinin katıldığı etkinlikte, işini büyütmek isteyen kadın girişimcilerle beli konularda öneriler paylaşıldı. İş Bankası Ticari Bankacılık Pazarlama Bölüm Müdürü Ethem Eliaçık, Dengeli bir alacak ve borç yapısının önemini, vade uyumu, yatırımların uzun vade ile işletme sermayesinin kısa vade ile fonlanması gerekliliğini vurguladı. Karlılığı olmayan iş ile vakit harcamamak gerektiğini kaydeden Arya Kurucusu ve Fark Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahu Büyükkuşoğlu Serter, "Bir iş size para kazandırmıyorsa o işi yapmayın. Doğru işi yapıp yapmadığınızı sorgulayın" dedi. İşnet'ten Ayhan Akgöz ve TÜRMOB'dan Cenk İçer ise girişimcilerin kullanabilecekleri, erişilebilir fiyatlara, okuması kolay muhasebe programlarını kullanmalarını önererek, muhasebecileri ile ilişkilerini iyi tutmaları tavsiyesinde bulundu. İki isimde, katılanlara muhasebecileri ile dost olmalarını önerdi.

BİR SONRAKİ ETKİNLİK 25 EKİM'DE

İş Atölyeleri'nin bir sonraki modülü 'Konuş Konuştur', 25 Ekim'de İş Bankası Kuleleri'nde düzenlenecek. İletişim ve pazarlama üzerine tüyoların paylaşılacağı etkinliğe, Piar Faktori'den Yasemin Bektaş, Arya Kadın Yatırım Platformu'ndan Deniz Duygu ve Useful'dan Özgür Alaz konuşmacı olarak katılacak.

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