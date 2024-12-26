Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı seçilen Ayşe Yılmaz Gönen, geçen günlerde hayata geçirdiği muhtarlık ofisinin ardından mahalledeki ihtiyaç sahibi aileler için "Mutlu Giyim Evi" mağazasını hizmete açtı.

Muhtarlık ofisinin yanında açılan Mutlu Giyim Evi'nde ayakkabıdan gömleğe, kabandan kazağa her türlü bay ve bayan giysileri askılarda ve raflarda dar gelirli ihtiyaç sahipleriyle buluşmayı bekliyor.

Sarıgöl Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Ayşe Yılmaz Gönen, "Mahalle halkımızın evlerinde kullanmadıkları ihtiyaç fazlası giysileri Mutlu Giyim Evi adını verdiğimiz odada topladım. Odaya raflar yapıldı askılar konularak tuhafiye dükkanı gibi yaptım. İhtiyacı olanlar gelip rahatça uygun gördüğü giysileri alıp gidiyor mutlu oluyor. Vatandaşlarımdan şunu istiyorum evlerde ihtiyaç fazlası giysilerinizi muhtarlığımıza verin ki ihtiyacı olan ailelere verip mutlu olsunlar" dedi.