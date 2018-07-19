Olay, Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, 29 yaşındaki polis memuru Ayşe A., özel harekat polisi olan A.A. tarafından evde başından vurulmuş halde bulundu. Eşi A.A. durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ayşe A.’yı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Ayşe A. hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ayşe A.’ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Olayın intihar veya cinayet olup olmadığı polis ekiplerince araştırılırken çiftin 15 günlük evli olduğu öğrenildi.

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