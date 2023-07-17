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        Kadın sanatçılar İstanbul Modern'de

        İstanbul Modern'in yeni müze binasının açılış sergilerinden biri olan Hep Buradayız, müzenin Kadın Sanatçılar Fonu desteğiyle koleksiyonuna dahil ettiği yapıtlardan oluşuyor. Sergi, Türkiye'den 11 kadın sanatçının yapıtlarını bir araya getiriyor

        Habertürk
        Giriş: 17.07.2023 - 16:09
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        Türkiye’deki kadın sanatçıların üretimlerini desteklemek, bilinirliğini arttırmak ve müze koleksiyonuna yeni yapıtlar kazandırarak kadın sanatçıların temsillerini güçlendirmek amacıyla 2016 yılında kurulan İstanbul Modern Kadın Sanatçılar Fonu aracılığıyla müze koleksiyonuna dahil edilen yapıtlar, Hep Buradayız adlı sergide ilk kez bir araya getiriliyor.

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        Sergi, Türkiye sanat tarihinde önemli yere sahip, farklı kuşaklardan kadın sanatçıların araştırdığı beden politikaları, bellek ve tarih yazımı gibi temalar çerçevesinde bir kurgu sunuyor.

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        Sanatçıların resim, heykel, desen ve video gibi ifade araçlarını kullanarak ürettiği çalışmaların bir araya geldiği sergide; Mehtap Baydu, Hera Büyüktaşcıyan, İnci Eviner, Selma Gürbüz, Nilbar Güreş, Sibel Horada, Bengü Karaduman, Zeynep Kayan, Ayça Telgeren, Güneş Terkol ve Burcu Yağcıoğlu’nun farklı dönemlerdeki üretimleri yer alıyor. Kadın Sanatçılar Fonu desteğiyle müze koleksiyonuna dahil edilen sanatçıların yapıtları, Hep Buradayız'ın yanı sıra İstanbul Modern’in koleksiyon sergisinde de görülebiliyor.

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        İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, “Sürdürülebilir stratejiler doğrultusunda İstanbul Modern’in öncelikli hedeflerinden biri de kadın sanatçıların üretim ve görünürlüklerini artırmak ve desteklemek. Bu amaçla 2016 yılında kurduğumuz İstanbul Modern Kadın Sanatçılar Fonu'nun desteğiyle yedi yıl içinde müze koleksiyonumuza birçok yapıt kazandırdık. Yeni binamızdaki ilk sergilerden “Hep Buradayız”da bu fonun katkısıyla edinilen yapıtları sanatseverlerle buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz” dedi.

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        Sergiyle ilgili bilgi veren İstanbul Modern Şef Küratörü Öykü Özsoy ise “Sanatsal üretimlerindeki konuların farklılığı, kullandıkları tekniklerin ve malzemelerin çeşitliliği, kendilerine has sanatsal dil yaratmadaki özenleri ve cesaretleriyle ‘Hep Buradayız’ sergisinde yer alan sanatçılar, bugünün sanatından güçlü örnekleri bizlerle paylaşıyor. Yaşadıkları çağa tanıklık eden bu sanatçılar, her türlü ayrımcılığa, eşitsizliğe karşı seslerini yükseltirken, göç ve bunun sonucu ortaya çıkan sorunları, güç ve aidiyet gibi kavramları, bellek, mekân ve tarih yazımı arasındaki ilişkileri, ekolojik felaketlerin yarattığı yıkımları yapıtlarında aktarıyorlar” dedi.

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        #İstanbul Modern
        #Hep Buradayız
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