Kadın sanatçılar İstanbul Modern'de

İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, “Sürdürülebilir stratejiler doğrultusunda İstanbul Modern’in öncelikli hedeflerinden biri de kadın sanatçıların üretim ve görünürlüklerini artırmak ve desteklemek. Bu amaçla 2016 yılında kurduğumuz İstanbul Modern Kadın Sanatçılar Fonu'nun desteğiyle yedi yıl içinde müze koleksiyonumuza birçok yapıt kazandırdık. Yeni binamızdaki ilk sergilerden “Hep Buradayız”da bu fonun katkısıyla edinilen yapıtları sanatseverlerle buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz” dedi.

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Sergiyle ilgili bilgi veren İstanbul Modern Şef Küratörü Öykü Özsoy ise “Sanatsal üretimlerindeki konuların farklılığı, kullandıkları tekniklerin ve malzemelerin çeşitliliği, kendilerine has sanatsal dil yaratmadaki özenleri ve cesaretleriyle ‘Hep Buradayız’ sergisinde yer alan sanatçılar, bugünün sanatından güçlü örnekleri bizlerle paylaşıyor. Yaşadıkları çağa tanıklık eden bu sanatçılar, her türlü ayrımcılığa, eşitsizliğe karşı seslerini yükseltirken, göç ve bunun sonucu ortaya çıkan sorunları, güç ve aidiyet gibi kavramları, bellek, mekân ve tarih yazımı arasındaki ilişkileri, ekolojik felaketlerin yarattığı yıkımları yapıtlarında aktarıyorlar” dedi.