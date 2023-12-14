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        Haberler Ekonomi Girişimcilik Kadın tarım girişimcilerine 15 bin Euro ödül - Girişimcilik Haberleri

        Kadın tarım girişimcilerine 15 bin Euro ödül

        Tamamı kadın olan bir ekip tarafından düzenlenen ve küresel iklim krizine Türkiye'den çözüm getiren kadın girişimcilerin gelişimine katkıda bulunan AB fonu destekli Empowering Women in Agrifood (EWA)-Gıda ve Tarımda Değişim Yaratan Kadın Girişimci programının kazanan girişimleri ve 15 bin euroluk büyük ödülün sahipleri belli oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2023 - 16:06 Güncelleme: 14.12.2023 - 16:08
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        Kadın girişimcilerine 15 bin Euro ödül
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        Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü'nün gıda fonu (EIT Food) tarafından desteklenen Empowering Women in Agrifood (EWA) programı, Impact Hub İstanbul'un gıda ve tarım girişimcilik platformu Foodback ve Topraktan ortaklığında, Türkiye'de tarım ve gıda sektöründe kapsayıcılık ile çeşitliliği teşvik etmek, kadın liderli erken aşama girişimleri çoğaltmak ve girişimcilere iş fikirlerini geliştirmeye yönlendirecek gerekli bilgi, güven ve desteği sağlamak amacıyla hayata geçirildi.

        Bu sene dördüncüsü düzenlenen programa dört yılda toplam 700'ün üzerinde başvuru yapıldı. Başvuruları EIT Food desteği ile değerlendiren EWA ekibi, programa katılma hakkı kazanan 10 girişimi belirledi. Program 10 kadın girişimcinin Impact Hub İstanbul'da gerçekleştirdiği Demo Day sunumlarıyla sona erdi.

        10 girişimcinin finale kaldığı programda 10 bin euro değerindeki birincilik ödülünü Microhobist ile Sultan Gül, Tuğçe Nur Erçetin, Züleyha Demirci, Büşra Yılmaz, 5 bin Euro değerindeki ikincilik ödülü ise Palgae ile Eylül Er aldı.

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        'KADIN GİRİŞİMCİLERİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

        Programın kazanan girişimi Microhobist, doğadaki mikroorganizmalardan ilham alınarak geliştirilen toprak verimliliğini arttırıcı, sürdürülebilir ve postbiyotik bitki gelişim düzenleyicisi üretiyor.

        İkincilik ödülün sahibi Eylül Er, Palgae ile, gıda ve tarım fabrikalarında bulunan atık suları kullanarak biyokütle elde ettiği yosunlardan biyoplastik granülü üreterek döngüsel ekonomiye katkıda bulunuyor.

        EWA Programı kapsamında dört yılda 45'ten fazla kadın girişimciye destek olduklarını söyleyen Impact Hub İstanbul Kurucu Ortağı Ayşe Sabuncu, "Türkiye'de kurulan girişimlerdeki kadın girişimci oranı son yıllarda ortalama olarak yüzde 17. Dünyadaki oran ise bu değerden birkaç puan yukarıda. Bu oranın artması için Türkiye'nin gıda ve tarım sektörlerini dönüştüren kadın girişimcileri EWA programı ile desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

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