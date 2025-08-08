Her gün 50-100 tel saç kaybı normaldir; peki ya daha fazlası? Saç dökülmesinin en yaygın nedenleri ve alınabilecek önlemler haberimizde.

GÜNÜMÜZDE SAÇ DÖKÜLMESİ VE NEDENLERİ

Saç dökülmesi hem erkeklerde hem de kadınlarda yaygın görülen bir durumdur. Sadece dış görünümü değil, kişinin ruh halini ve özgüvenini de etkiler. Saç sağlığını korumak için dökülmeye yol açan nedenleri doğru belirlemek ve uygun çözümler geliştirmek önemlidir.

REKLAM

Birçok faktör saç dökülmesine yol açabilir. Bunlar arasında genetik yatkınlık, hormonal dengesizlikler, yetersiz beslenme, stres ve çevresel etkenler en sık rastlanan sebeplerdir.

UYARI: Günde 50-100 saç telinin dökülmesi normaldir. Ancak daha yoğun bir dökülme veya saçlarda incelme fark ederseniz, vakit kaybetmeden bir dermatoloğa başvurmanız gerekir.

GENETİK YATKINLIK

Saç dökülmesinin en bilinen nedenlerinden biri genetiktir. Ailesinde saç dökülmesi yaşayan kişilerde, aynı sorunla karşılaşma ihtimali daha yüksektir.

Androgenetik alopesi (erkek tipi kellik) olarak bilinen durum, genetik yatkınlık sonucu ortaya çıkar. Bu tür dökülmede saçlar genellikle şakaklardan ve tepe bölgesinden seyrelmeye başlar.

HORMONAL DEĞİŞİMLER Hormon seviyelerindeki değişimler de saç dökülmesine neden olabilir. Özellikle hamilelik, menopoz ve tiroid hastalıkları gibi dönemlerde hormon dalgalanmaları saç köklerini zayıflatır. REKLAM - Erkeklerde: Testosteronun Dihidrotestosteron’a (DHT) dönüşmesi saç köklerini küçülterek dökülmeye yol açabilir. - Kadınlarda: Polikistik Over Sendromu (PCOS) ve menopoz sonrası hormon değişimleri saç dökülmesinde önemli rol oynar. YETERSİZ BESLENME VE VİTAMİN EKSİKLİĞİ Saçın sağlıklı uzaması için vücudun yeterli vitamin ve minerallere ihtiyacı vardır. Biotin, demir, çinko, protein ve D vitamini eksiklikleri saçın incelmesine ve dökülmesine neden olur. Düşük kalorili diyetler, yağ asitleri ve çinko gibi önemli besinlerden mahrum kalınmasına yol açarak saç sağlığını olumsuz etkiler. STRES VE PSİKOLOJİK FAKTÖRLER Yoğun stres, kortizol seviyesini artırarak saç köklerini dinlenme evresine geçmeye zorlar. Bu durum Telogen Effluvium olarak adlandırılır ve geçici ama yaygın görülen bir dökülme türüdür. Stres kontrolü, saç sağlığını korumada kritik öneme sahiptir. REKLAM SAÇA UYGULANAN KİMYASALLAR VE ISI Sık yapılan boya, açıcı, perma, düzleştirme işlemleri ve yüksek ısıya maruz bırakılan saçlar zamanla yıpranır ve dökülür.

Ayrıca saçları çok sıkı toplamak veya sürekli fön kullanmak da saç köklerine zarar verir. Bu tür mekanik ve kimyasal dökülmelerde en etkili çözüm, saçları bu uygulamalardan uzak tutmaktır. ERKEKLERDE SAÇ DÖKÜLMESİ - Erkek tipi kellik en sık rastlanan dökülme biçimidir. - Genellikle alın bölgesinden başlayarak tepeye doğru ilerler. - DHT hormonu dökülmede en belirleyici faktördür. KADINLARDA SAÇ DÖKÜLMESİ - Kadınlarda saç dökülmesi daha çok tüm kafa derisine yayılan bir seyrelme şeklinde görülür. - Gebelik, menopoz ve hormonal dengesizlikler en önemli nedenlerdir. - Sıkı saç modelleri, iç bone kullanımı ve ısıya maruz kalma gibi kozmetik alışkanlıklar da dökülmeyi hızlandırır. REKLAM MEVSİMSEL SAÇ DÖKÜLMESİ Özellikle yaz bitimi ve sonbahar başlangıcında görülen bu dökülme genellikle 2 hafta kadar sürer ve doğal bir süreçtir. Bu dönemde dökülen saçların yerine yenileri çıkar. Yazın fazla güneşe maruz kalmak, melatonin üretiminin azalmasına yol açar ve saç teli döngüsünü hızlandırarak dökülmeye sebep olabilir.

SAÇ DÖKÜLMESİNE KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEMLER - Minoksidil içeren saç bakım ürünleri kullanmak - Omega-3, biotin, B12, folik asit ve D vitamini takviyesi almak - Saç derisine masaj yapmak (Günde 4 dakika masaj kan dolaşımını artırarak saç köklerini besler.) - Saça uygun şampuan seçmek ve her gün yıkamaktan kaçınmak - Yeterli su tüketmek (Günde en az 2 litre) - Kimyasal ürünlerden ve yoğun ısıdan kaçınmak - Stresten uzak durmak ve sigarayı bırakmak TIBBİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ LAZER TEDAVİSİ Saç köklerini uyararak saçların daha güçlü çıkmasına yardımcı olur. SAÇ MEZOTERAPİSİ Vitamin, mineral ve dolaşımı düzenleyen maddeler mikro iğnelerle saç derisine enjekte edilir. Genellikle 5-10 seans uygulanır ve saçların yeniden canlanmasını sağlar. REKLAM PRP TEDAVİSİ Kişinin kendi kanından elde edilen büyüme faktörleri saç köklerine enjekte edilir. Özellikle genetik dökülmelerde oldukça etkilidir. SAÇ EKİMİ Erkek tipi kellikte en kalıcı çözüm yöntemidir. Sağlıklı bölgelerden alınan saç kökleri dökülen bölgeye nakledilir.