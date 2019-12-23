DHA

Olay, bugün saat 09.30 sıralarında Firuzköy Mahallesi´nde meydana geldi.Devriye görevi yapan Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hasan Önal Caddesi´nde 7-9 kişinin panik içerisinde koşuşturarak yardım istediğini görünce hemen müdahale etti.

Polisler, İsmibey L.´yi elinde bulunan pompalı tüfek ile yakaladı. İsmibey L.´nin bu cadde üzerinde kuaför dükkanı bulunan, 6 ay önce kendisinden boşanmak için dava açan eşi H.L.´yi vurmak için geldiğini söylediği öğrenildi.

3 çocuk annesi H.L.'nin eşinin geldiğini görünce kapıyı kilitleyerek polisi de aradığı belirtildi. Gözaltına alınan İsmibey L.´nin üzerinde pompalı tüfeğin yanı sıra 34 dolu kapsül, bir kutu fare zehiri, meyve bıçağı da ele geçirildi.

Garsonluk ve gündelik işler yaptığı belirtilen İsmibey L.'nin Avcılar Emniyet Müdürlüğü´nde işlemleri devam ediyor.