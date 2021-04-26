3 haftalık kâbustan KADES'le kurtuldu 0:00 / 0:00

DHA

Adana'da, dini nikahlı eşiyle kavga edip, evden ayrılan 2 çocuk annesi H.Y. (26),sığındığı arkadaşı Remziye B.'nin eşi Vural B. tarafından 3 hafta darbedilip, odaya kilitlendi. Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile yardım isteyen H.Y. polis operasyonuyla kurtarıldı, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, geçen çarşamba günü merkez Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesi´ndeki 2 katlı müstakil evde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, bir süre önce dini nikahlı eşi Bilal V. ile arası bozulunca evden ayrılan 2 çocuk annesi H.Y., aile olarak görüştükleri Remziye B.'nin yanına gitti.

Burada yaklaşık 3 hafta kalan H.Y., Remziye B.'nin eşi Vural B.'nin uyuşturucu madde kullanmasından rahatsızlık duymaya başladı. Vural B.'nin uyuşturucu kullanan arkadaşlarının eve girip çıkmasından dolayı sürekli kavgaların yaşandığı evde, Remziye B. de eşi tarafından darbedildi. Vural B., bu kavgaların yaşandığı sırada araya girmeye çalışan H.Y.'yi de defalarca darbetti.

KADINI ODAYA KİLİTLEYİP, ALIKOYDU

Vural B., daha sonra polise gideceğini söyleyen H.Y.'yi, evin avlusunda bulunan odaya kilitleyip alıkoydu. H.Y. ise Vural B.'nin şiddetine dayanamayıp, cep telefonuna yüklediği KADES uygulamasından polise bildirimde bulundu. Olay yerine giden polis, KADES çağrısı yapan kadını bulamadı. Bu sırada polisin sokağa geldiğini gören H.Y., pencereden bağırarak yardım istedi.

'KORKMA, DEVLETİN POLİSİ YANINDA'

Polis, eve girdiğinde H.Y.'nin asma kilitle kapatıldığı odada olduğunu gördü. Kapısını açtırdığı odaya giren polis, "Korkma, devlet burada. Devletin polisi yanında. Seni kurtarmaya geldik" dediği H.Y.'yi evden çıkardı. Polis ekiplerince kurtarılan H.Y. ise gözyaşlarına boğularak, "Çok korkuyorum. İyi ki polisi pencereden gördüm. İyi ki geldiler. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

'İYİ Kİ POLİSLER VE KADES UYGULAMASI VAR'

H.Y., gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık üç hafta önce eşiyle sorun yaşaması üzerine arkadaşı Remziye B.'nin evinde kalmaya başladığını belirtti. Aradan bir hafta geçtikten sonra arkadaşı Remziye'nin eşi Vural B. ile sorunlar yaşamaya başladığını anlatan H.Y., Vural B.'nin eşine karşı fiziksel şiddet uyguladığını söyledi. H.Y., araya girmek istediğinde Vural B'nin kendisine de zarar verdiğini ifade ederek, şunları dile getirdi:

"İlk başta yanlışlıkla ya da öfkeyle vurduğunu düşünerek bu durumu önemsemedim. Uyuşturucu madde bağımlısıydı ve krize girmişti. Bu arada borçlu olduğu kişiler evin önüne gelerek kendisini silahla tehdit etti. Onlar gittikten sonra bizim yüzümüzden olduğunu söyleyip eşini ve beni darbetti. Kaldığım odanın kapısını kilitleyip önüne de halı ve kilimleri yığarak ateşe verip evden ayrıldı. Kıyafetlerim kısmen tutuştu. Bir şekilde o durumdan kurtuldum. Sonra eve gelip eşini tekrar darbetti. Bu olan bitene dayanamıyordum ama polisi telefonla arasam ihbar ettiğimi anlayıp bana saldıracaktı. Aklıma KADES uygulamasını yüklemek geldi.

Uygulamayı yükleyip polislerin adresimi bulmaları için defalarca butona bastım. Daha sonra polisler kaldığım adresi bulup odanın kapısındaki asma kilidi açarak beni kurtardı. Polisleri karşımda görünce çok sevindim ve 'Kurtuldum, bitti' dedim. Birçok kadın sesini çıkartamıyor, polisi arayıp şiddet gördüğünü söyleyemiyordu. Allah polisleri başımızdan eksik etmesin. İyi ki polisler ve KADES uygulaması var."

SIĞINMA EVİNDE KORUMAYA ALINDI

Polis, Vural B.'yi gözaltına aldı. Evde arama yapan polis, uyuşturucu madde ve değişik çaplarda dolu fişek ele geçirdi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine götürülen Vural B., gazetecilere, "Sahip çıktık diye böyle oldu" dedi. Adliyeye sevk edilen Vural B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kurtarılan H.Y. ise kadın sığınma evine götürülerek korumaya alındı.