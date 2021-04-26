3 haftalık kâbustan KADES'le kurtuldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaDEHŞET YAŞATTI! Son dakika: 3 haftalık koca şiddeti kâbusundan KADES'le kurtuldu
ABONE OL

3 haftalık kâbustan KADES'le kurtuldu! Eşinden kaçtı, arkadaşının kocası dehşeti yaşattı

Adana'da, dini nikahlı eşiyle kavga edip, evden ayrılan 2 çocuk annesi H.Y. (26),arkadaşı Remziye B.'nin evine sığındı. Şiddetten kurtulmak isteyen H.Y., kendini başka bir kâbusun içinde buldu. 3 hafta kaldığı evde Remziye B.'nin eşi Vural B. tarafından birçok kez darbedilen H.Y., arka odaya kilitlenerek alıkonuldu. Son çare olarak KADES'ten yardım isteyen H.Y., polis operasyonu ile kurtarıldı. Vural B. gözaltına alındı. Kadının kurtarılma anları kameraya yansıdı

DEHŞET YAŞATTI! Son dakika: 3 haftalık koca şiddeti kâbusundan KADES'le kurtuldu
3 haftalık kâbustan KADES'le kurtuldu
0:00 / 0:00
DHA

Adana'da, dini nikahlı eşiyle kavga edip, evden ayrılan 2 çocuk annesi H.Y. (26),sığındığı arkadaşı Remziye B.'nin eşi Vural B. tarafından 3 hafta darbedilip, odaya kilitlendi. Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile yardım isteyen H.Y. polis operasyonuyla kurtarıldı, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, geçen çarşamba günü merkez Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesi´ndeki 2 katlı müstakil evde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, bir süre önce dini nikahlı eşi Bilal V. ile arası bozulunca evden ayrılan 2 çocuk annesi H.Y., aile olarak görüştükleri Remziye B.'nin yanına gitti.

Burada yaklaşık 3 hafta kalan H.Y., Remziye B.'nin eşi Vural B.'nin uyuşturucu madde kullanmasından rahatsızlık duymaya başladı. Vural B.'nin uyuşturucu kullanan arkadaşlarının eve girip çıkmasından dolayı sürekli kavgaların yaşandığı evde, Remziye B. de eşi tarafından darbedildi. Vural B., bu kavgaların yaşandığı sırada araya girmeye çalışan H.Y.'yi de defalarca darbetti.

KADINI ODAYA KİLİTLEYİP, ALIKOYDU

Vural B., daha sonra polise gideceğini söyleyen H.Y.'yi, evin avlusunda bulunan odaya kilitleyip alıkoydu. H.Y. ise Vural B.'nin şiddetine dayanamayıp, cep telefonuna yüklediği KADES uygulamasından polise bildirimde bulundu. Olay yerine giden polis, KADES çağrısı yapan kadını bulamadı. Bu sırada polisin sokağa geldiğini gören H.Y., pencereden bağırarak yardım istedi.

'KORKMA, DEVLETİN POLİSİ YANINDA'

Polis, eve girdiğinde H.Y.'nin asma kilitle kapatıldığı odada olduğunu gördü. Kapısını açtırdığı odaya giren polis, "Korkma, devlet burada. Devletin polisi yanında. Seni kurtarmaya geldik" dediği H.Y.'yi evden çıkardı. Polis ekiplerince kurtarılan H.Y. ise gözyaşlarına boğularak, "Çok korkuyorum. İyi ki polisi pencereden gördüm. İyi ki geldiler. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

'İYİ Kİ POLİSLER VE KADES UYGULAMASI VAR'

H.Y., gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık üç hafta önce eşiyle sorun yaşaması üzerine arkadaşı Remziye B.'nin evinde kalmaya başladığını belirtti. Aradan bir hafta geçtikten sonra arkadaşı Remziye'nin eşi Vural B. ile sorunlar yaşamaya başladığını anlatan H.Y., Vural B.'nin eşine karşı fiziksel şiddet uyguladığını söyledi. H.Y., araya girmek istediğinde Vural B'nin kendisine de zarar verdiğini ifade ederek, şunları dile getirdi:

"İlk başta yanlışlıkla ya da öfkeyle vurduğunu düşünerek bu durumu önemsemedim. Uyuşturucu madde bağımlısıydı ve krize girmişti. Bu arada borçlu olduğu kişiler evin önüne gelerek kendisini silahla tehdit etti. Onlar gittikten sonra bizim yüzümüzden olduğunu söyleyip eşini ve beni darbetti. Kaldığım odanın kapısını kilitleyip önüne de halı ve kilimleri yığarak ateşe verip evden ayrıldı. Kıyafetlerim kısmen tutuştu. Bir şekilde o durumdan kurtuldum. Sonra eve gelip eşini tekrar darbetti. Bu olan bitene dayanamıyordum ama polisi telefonla arasam ihbar ettiğimi anlayıp bana saldıracaktı. Aklıma KADES uygulamasını yüklemek geldi.

Uygulamayı yükleyip polislerin adresimi bulmaları için defalarca butona bastım. Daha sonra polisler kaldığım adresi bulup odanın kapısındaki asma kilidi açarak beni kurtardı. Polisleri karşımda görünce çok sevindim ve 'Kurtuldum, bitti' dedim. Birçok kadın sesini çıkartamıyor, polisi arayıp şiddet gördüğünü söyleyemiyordu. Allah polisleri başımızdan eksik etmesin. İyi ki polisler ve KADES uygulaması var."

SIĞINMA EVİNDE KORUMAYA ALINDI

Polis, Vural B.'yi gözaltına aldı. Evde arama yapan polis, uyuşturucu madde ve değişik çaplarda dolu fişek ele geçirdi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine götürülen Vural B., gazetecilere, "Sahip çıktık diye böyle oldu" dedi. Adliyeye sevk edilen Vural B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kurtarılan H.Y. ise kadın sığınma evine götürülerek korumaya alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin dava başladı
GÜNDEMKobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin dava ...
Taksim'de yapılan camide son aşama - Haberler
GÜNDEMTaksim'de yapılan camide son aşama
Fitre ne kadar 2021? DİYANET AÇIKLADI: Fitre kimlere verilir, verilmez? Fitre ne demek?
GÜNDEMFitre miktarı ne kadar?
Karı-koca birer hafta arayla hayatını kaybetti - Haberler
GÜNDEMKarı-koca birer hafta arayla hayatını kaybetti
Son dakika: AYM Başkanı Zühtü Arslan'dan kuruluş yıl dönümü mesajı
GÜNDEMAYM Başkanı Arslan'dan kuruluş yıl dönümü mesajı
KAHREDEN OLAY! Son dakika: Baba ile kızı koronavirüs nedeniyle 3 saat arayla hayatlarını kaybettiler
GÜNDEMBaba ile kızından 3 saat arayla kahreden haber!
Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı? Bayramda yasak kaç gün olacak, tam kapanma olacak mı?
GÜNDEMBayramda sokağa çıkma yasağı var mı?
2021 Ramazan Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün olacak? Açıklama yapıldı
GÜNDEM2021 Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün tatil?
MEB'ten duyuru: Okullar ne zaman kapanacak? 2021 Yaz tatili tarihi
GÜNDEMOkullar ne zaman kapanacak?
DEHŞET ANLARI! Son dakika: Yer Adana! Sokakta 'çocuk gelin' çatışması!
GÜNDEMSokakta 'çocuk gelin' çatışması!