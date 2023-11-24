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        Haberler Gündem Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedir, ne zaman ve nasıl kabul edildi? 25 Kasım ne günü?

        25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nasıl ilan edildi?

        Yarın, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü... Hem ülkemizde hem de dünyanın dört bir yanında milyonlarca kadın şiddete maruz kalıyor ve yüz binlercesi katlediliyor. Dünya çapında kadına şiddete karşı farkındalık oluşturmak için Birleşmiş Milletler tarafından 25 Kasım tarihi, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" olarak ilan edildi. Peki, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü hangi olaya dayanıyor? İşte Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2023 - 18:40 Güncelleme: 24.11.2023 - 18:40
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        25 Kasım günü tüm dünyada Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olarak ilan edildi. Peki, Kadına karşı şiddete önlemek ve farkındalık yaratmak amacı taşıyan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedir ve ne zaman ve nasıl kabul edildi? İşte Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü tarihçesi...

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        25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ NE ZAMAN KABUL EDİLDİ?

        Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü (International Day for the Elimination of Violence against Women), 1999 yılında kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık yaratmak amacıyla BM Genel Kurulu kararı ile ilan edilen gündür.

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        25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

        BM Genel Kurulu 1999 yılında 25 Kasım gününü Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olarak ilan etti. Bu günün 25 Kasım olarak belirlenmesinin nedeni 1960 yılında Dominik Cumhuriyeti'nde meydana gelen bir olaya dayanmaktadır.

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        MİRABAL KARDEŞLERİN KATLEDİLMESİ

        Bu günün 25 Kasım olarak belirlenmesinin nedeni 1960 yılının 25 Kasım'ında Dominik Cumhuriyeti'nde meydana gelen Mirabal kardeşler cinayetine dayanıyor.

        Ülkeyi diktatörlükle yöneten Rafael Trujillo'ya karşıtlığıyla bilinen Mirabal Kardeşler adlı üç kız kardeş, Trujillo'nun, "Ülkede iki tehlike var: Kilise ve Mirabal Kardeşler" şeklinde yaptığı açıklamadan günler sonra öldürüldüler.

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        Mirabel kardeşlerin tecavüz edilerek vahşice öldürülmesi, onları diktatörlüğe karşı mücadelenin sembolü haline getirdi. Bütün dünyada yankı bulan bu gelişmeler karşısında Birleşmiş Milletler 17 Aralık 1999'da, cinayetin işlendiği gün olan 25 Kasım'ın "Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü" olarak benimsenmesine karar verildi.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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