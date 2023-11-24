Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedir, ne zaman ve nasıl kabul edildi? 25 Kasım ne günü?

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedir, ne zaman ve nasıl kabul edildi? 25 Kasım ne günü?

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25 Kasım günü tüm dünyada Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olarak ilan edildi. Peki, Kadına karşı şiddete önlemek ve farkındalık yaratmak amacı taşıyan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedir ve ne zaman ve nasıl kabul edildi? İşte Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü tarihçesi...