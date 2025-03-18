Kadından adama dayak!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Esenyurt'ta gece yarısı bir çiftin kavgasına şahit olan motokurye o anları kask kamerası ile kaydetti. Öfkeli kadın adama tekme tokat saldırırken kurye ikisini de sakinleştirmeye çalıştı.
Giriş: 18.03.2025 - 21:18 Güncelleme: 18.03.2025 - 21:18
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
İstanbul Esenyurt'ta gece yarısı bir çiftin kavgasına şahit olan motokurye o anları kask kamerası ile kaydetti.
Öfkeli kadın adama tekme tokat saldırırken kurye ikisini de sakinleştirmeye çalıştı.
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