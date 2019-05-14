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Kadının vücuduna sardığı uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu

İHA

Adana'da şüphe üzerine durdurulan otomobildeki kadının vücuduna sarılı halde 2 kilo 385 gram esrar ele geçirildi. Kadının sardığı esrarların belli olmaması için bol kıyafetler giydiği ve polisin dikkatini çekmemek için ailesiyle birlikte Adana'ya geldikleri anlaşıldı.

5 yaşındaki çocuğuyla geldi

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Sarıçam ilçesi, İncirlik Park Alanında, Doğu illerinden gelen bir otomobilden şüphelenip durdurdu.

Polis araçta bulunun Zeynep K. (34) eşi Ramazan K. 5 yaşlarındaki çocuklarını ve Serdar Ş.'yi otomobilden indirip arama yaptı.
Yapılan aramada otomobilde suç unsuru bulunamadı. Bunun üzerine hassas burunlu narkotik köpeği getirildi.

Köpek yapılan aramada Zeynep K.'ya tepki verdi. Bu tepki üzerine kadın polis Zeynep K.'nın üzerini aradığında vücuduna sarılmış halde 7 pakette 2 kilo 385 gram esrar bulundu. Zeynep K.'nın sardığı esrarların belli olmaması için bol kıyafetler giydiği ve polisin dikkatini çekmemek için ailesiyle birlikte Adana'ya geldikleri anlaşıldı.

ZANLILAR SORGULANMAK İÇİN EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Bu arada narkotik polisleri yaptıkları diğer operasyonlarda da Ömer K. (29) ile Bilal Ş.'den (19) 97 pakette 220 gram skunk, Behiye K. (56) isimli kadının evinden ise 50 gram bonzai ele geçirdi. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında Zeynep K.'nın 5 yaşındaki çocuğu da bırakacağı kimse olmadığı için kendisiyle birlikte adliyeye gitti. Kadının oğlunun yüzünü kapatmaya çalışması dikkat çekti.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğini sevk edilen zanlılardan Ramazan K., Ömer K. ve Bilal Ş. tutuklanırken iki kadın adli kontrol şartıyla Serdar Ş. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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