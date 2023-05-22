İnişli çıkışlı bir yolculuk yaşadıklarını ifade eden Üstünsalih, "Her şeyin sonunda takımımız bize çok güçlü duygular yaşatarak müzemize 2 yeni kupa daha getirdi. 2022'yi bitirirken, Antalya'da Kulüpler Dünya Şampiyonası'nı 2. sırada tamamladık. Dünya 2.'si olduğu halde daha fazlasını yapması beklenen tek takım VakıfBank'tı. Önemli olan sürdürülebilir zirve mücadelesi. Nisan ayında kıymetli rakibimiz Fenerbahçe Opet ile tarihi bir yarı final serisi oynadık. İlk maçı 3-0 kaybetmiş olsak da, dünyada yalnızca VakıfBank'ın yapabileceği tarihi bir geri dönüşe imza attık. Bu geri dönüş bizim için de voleybol camiası için de sürpriz olmadı." açıklamasını yaptı.