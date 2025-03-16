Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonu oldu!

Busenaz Sürmeneli, Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 66 kiloda altın madalya kazandı.

🇹🇷 BUSENAZ SÜRMENELİ DÜNYA ŞAMPİYONU 🥇



🥊 Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası 66 kiloda final maçında ringe çıkan Fenerbahçeli milli sporcu, Özbekistanlı rakibi Navbakhor Khamidova'yı mağlup etti ve altın madalya kazandı. 🥇



HARİKASIN BUSENAZ! 👏 pic.twitter.com/BzhSixtn7M — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) March 16, 2025

Niş kentindeki Cair Spor Merkezi'nde düzenlenen şampiyonanın 66 kilo final maçında 1 numaralı seri başı Busenaz, Özbekistan'dan Navbakhor Khamidova ile karşı karşıya geldi.

Üç sette de rakibi karşısında oldukça üstün oynayan Busenaz, maçı 5-0 kazanarak dünya şampiyonu oldu.

ÜST ÜSTE 3. DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, katıldığı son 3 dünya şampiyonasında da altın madalya almayı başardı.

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Milli boksör, 2019 ve 2022'den sonra 2025'te de dünya şampiyonu oldu.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan 26 yaşındaki milli sporcunun, Avrupa, Avrupa Oyunları ve Akdeniz Oyunları'nda ise birer altın madalyası bulunuyor.

ALTIN MADALYA BÖYLE GELDİ!

📽 Busenaz Sürmeneli'nin dünya şampiyonu olduğu karşılaşmanın son raundu ve karar anı 👇



📽 ALTIN MADALYA BÖYLE GELDİ! pic.twitter.com/VKaGAqQEij — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) March 16, 2025

FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM

Busenaz Sürmeneli'nin dünya şampiyonluğunun ardından kulübü Fenerbahçe'den bir paylaşım geldi. Fenerbahçe, "Teşekkürler Busenaz, seninle gurur duyuyoruz!" ifadelerini kullandı.

🇹🇷 BUSENAZ SÜRMENELİ DÜNYA ŞAMPİYONU!



🥊 Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası 66 kiloda mücadele eden milli sporcumuz Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu! 🥇



Teşekkürler Busenaz, seninle gurur duyuyoruz! 👏 pic.twitter.com/e4n40hH2KJ — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 16, 2025

BUSENAZ ÇAKIROĞLU VE HATİCE AKBAŞ'TAN GÜMÜŞ MADALYA!

Buse Naz Çakıroğlu, Sırbistan'dan düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 52 kiloda gümüş madalya kazandı. İstanbul'da 2022'de düzenlenen şampiyonada da altın madalya alan Buse Naz, 2019'dan sonra 2025'te de gümüş madalyada kaldı.

🥈 Buse Naz Çakıroğlu dünya ikincisi olarak şampiyonayı tamamladı. 🥈



Seninle gurur duyuyoruz. 👏 pic.twitter.com/aBGbWASoRe — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) March 16, 2025

Hatice Akbaş, Sırbistan'dan düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 54 kiloda gümüş madalya kazandı. Hatice Akbaş, kariyerinde ikinci kez dünya şampiyonasında madalya aldı. Milli sporcu, katıldığı son iki dünya şampiyonasında da madalya almayı başardı.