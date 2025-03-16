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        Haberler Spor Diğer Boks Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonu oldu! - Diğer Haberleri

        Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonu oldu!

        Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası 66 kilo final maçında Fenerbahçeli milli sporcu Busenaz Sürmeneli Özbek rakibi Navbakhor Khamidova'yı yenerek dünya şampiyonu oldu!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2025 - 21:46 Güncelleme: 16.03.2025 - 22:03
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        Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonu!
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        Busenaz Sürmeneli, Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 66 kiloda altın madalya kazandı.

        Niş kentindeki Cair Spor Merkezi'nde düzenlenen şampiyonanın 66 kilo final maçında 1 numaralı seri başı Busenaz, Özbekistan'dan Navbakhor Khamidova ile karşı karşıya geldi.

        Üç sette de rakibi karşısında oldukça üstün oynayan Busenaz, maçı 5-0 kazanarak dünya şampiyonu oldu.

        ÜST ÜSTE 3. DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

        Milli boksör Busenaz Sürmeneli, katıldığı son 3 dünya şampiyonasında da altın madalya almayı başardı.

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        Milli boksör, 2019 ve 2022'den sonra 2025'te de dünya şampiyonu oldu.

        Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan 26 yaşındaki milli sporcunun, Avrupa, Avrupa Oyunları ve Akdeniz Oyunları'nda ise birer altın madalyası bulunuyor.

        ALTIN MADALYA BÖYLE GELDİ!

        FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM

        Busenaz Sürmeneli'nin dünya şampiyonluğunun ardından kulübü Fenerbahçe'den bir paylaşım geldi. Fenerbahçe, "Teşekkürler Busenaz, seninle gurur duyuyoruz!" ifadelerini kullandı.

        BUSENAZ ÇAKIROĞLU VE HATİCE AKBAŞ'TAN GÜMÜŞ MADALYA!

        Buse Naz Çakıroğlu, Sırbistan'dan düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 52 kiloda gümüş madalya kazandı. İstanbul'da 2022'de düzenlenen şampiyonada da altın madalya alan Buse Naz, 2019'dan sonra 2025'te de gümüş madalyada kaldı.

        Hatice Akbaş, Sırbistan'dan düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 54 kiloda gümüş madalya kazandı. Hatice Akbaş, kariyerinde ikinci kez dünya şampiyonasında madalya aldı. Milli sporcu, katıldığı son iki dünya şampiyonasında da madalya almayı başardı.

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