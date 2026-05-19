Kadınların el emeği artık pazar tezgahında

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi 75. Yıl Mahallesi'ndeki ev hanımlarına iş imkanı oluşturmayı amaçlayan Tomris Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, atölyede üretim yapan kadınların el emeği ürünlerinin satışını arttırmak amacıyla kooperatif bünyesinde ÇARPA'da tezgah açıldı.

Kadınların ürettiği fon perde, tül ve masa örtüsü gibi ürünler pazarda satışa sunuldu. Tezgahın her hafta çarşamba günü müşterilere hizmet vereceği belirtildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kooperatif Başkanı Özlem Değirmenci, "Kadınlarımız atölyede üretmeye devam ediyorlar. Biz de burada yerimizi aldık. Kadınlara daha fazla istihdam sağlayalım, daha fazla gelir elde etsinler dedik. Bu sebepten dolayı biz de geldik satışlarımızı yapıyoruz. Bundan sonra her çarşamba ÇARPA'da olacağız. Fon perdelerimiz var, tüllerimiz var, masa örtülerimiz var, kendi üretimimiz paraşolarımız var. Bunların hepsinin üretimini kendimiz yapıyoruz" dedi.

Değirmenci, "Atölyede kadınlarımız dikiyor, burada da satışı yapılıyor. Malum, kadın kooperatiflerinin en büyük sorunu ürettiği ürünü satamaması. Biz de ÇARPA'da yerimizi alalım, satışı buradan yapalım dedik. Kadın kooperatifi olduğumuz için bize destek olmak istiyorlar, satışlarımız gayet güzel" ifadelerini kullandı.