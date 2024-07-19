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        Haberler Bilgi Gündem Kadir Ezildi'nin nişanlısı Gamze Türkmen kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

        Kadir Ezildi'nin nişanlısı Gamze Türkmen kimdir?

        Temizlik Avcıları ve En Hamarat Benim programlarıyla tanınan Kadir Ezildi, dünyaevine girmek için ilk adımı attı ve beraber olduğu Gamze Türkmen ile nişanlandı. Haberi kendi hesabından duyuran Kadir Ezildi'nin ardından Gamze Türkmen araştırılmaya başlandı. Peki, Gamze Türkmen kimdir? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.07.2024 - 11:14 Güncelleme: 19.07.2024 - 11:14
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        Temizlik programları ve temizliğe olan sevgisiyle ünlenen Kadir Ezildi, bir süre önce evleneceğini duyurmuştu. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Gamze Türkmen ile nişanlanan Ezildi, fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Peki, Gamze Türkmen kimdir? İşte, detaylar...

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        GAMZE TÜRKMEN KİMDİR?

        Gamze Türkmen, 1993 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. Türkmen, "Canlar Cananı Muhammed" ilahisini söyleyerek tanınan ses sanatçısı Fırat Türkmen'in kardeşi.

        Kadir Ezildi ile nişanlanmasının ardından sosyal medyada gündem olan Türkmen hakkında çok fazla bilgi bulunmuyor.

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