KADİR GECESİ KILINACAK NAMAZLAR

Kadir Gecesinde Müslümanlar 4 veya 12 rekat namaz kılabilmektedir. Kadir Gecesi için kılınacak namazda ilk olarak niyet edilmektedir. Niyet edildikten sonra 1. rekatta Fatiha ve3 Kadir suresi, 2. rekatta Fatiha ve 3 İhlas suresi, 3. rekatta Fatiha ve 3 Kadir suresi ve son olarak 4. rekatta Fatiha ve 3 İhlas suresi okunmaktadır. Kadir Gecesi namazı kılınışı sırasında iki rekatta bir tahiyata okunmaktadır. Selamdan sonra 11 kez ''Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, Lailahe illahu valahu ekber Allah-u Ekber velillahi hamd'' denmektedir. Daha sonra ise 100 defa İnşirah suresi ve 100 defa da Kadir suresi okunmaktadır.