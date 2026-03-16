        Haberler Bilgi Yaşam Kadir Gecesi 12 rekat namaz nasıl kılınır ve nasıl niyet edilir? Kadir gecesi kılınan 12 rekat namazın kılınışı ve bilgiler

        Kadir Gecesi 12 rekat namaz nasıl kılınır ve nasıl niyet edilir? Kadir gecesi kılınan 12 rekat namazın kılınışı ve bilgiler

        Ramazan ayının en önemli gecelerinden biri olan Kadir Gecesi bol bol namaz kılınıp dua edilecek. Kadir Gecesi, İslam inancına göre Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı, bin aydan daha hayırlı olduğuna inanılan özel bir gecedir. Peki Kadir Gecesi 12 rekat namaz nasıl kılınır ve nasıl niyet edilir?

        Giriş: 16.03.2026 - 00:26
        Bu sene Kadir Gecesi 16 Mart Pazartesi günü idrak edilecek. Kadir gecesi namaz kılarak, Kur'ân-ı Kerim okuyarak, tevbe, istiğfâr ederek ve dua yaparak değerlendirmelidir. Peki Kadir gecesi kılınan 12 rekat namazın kılınışı nasıldır?

        KADİR GECESİNDE YAPILACAK İBADETLER

        Kadir gecesini, namaz kılarak, Kur'ân-ı Kerim okuyarak, tevbe, istiğfâr ederek ve dua yaparak değerlendirmeli.

        Üzerinde namaz borcu olanların nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar.

        Süfyan-i Sevrî: "Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur'ân okuyup sonra dua etmek daha güzeldir." (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313) demistir.

        12 REKAT HACET NAMAZI NASIL KILINIR?

        Niyet: Namaz kılmaya başlamadan önce, niyet etmek gerekir. Bu namaz için niyet, içinden veya sesli bir şekilde "Niyet ettim Allah rızası için Kadir Gecesi'nin faziletinden istifade etmek amacıyla 2 rekat hacet namazı kılmaya" şeklinde yapılabilir. Her iki rekat için niyet yenilenir, çünkü namaz 2 rekatlık 6 parçadan oluşur.

        12 REKAT NAMAZININ KILINIŞI

        Her iki rekat başında Fatiha Suresi okunduktan sonra, her rekat için ayrı ayrı olmak üzere bir sure veya ayetler eklenir. Genellikle İhlas Suresi tercih edilir ama başka sureler de okunabilir. İlk iki rekat kılındıktan sonra, sağa ve sola selam verilerek namaz tamamlanır ve bu işlem 6 kez tekrarlanır toplamda 12 rekat olana kadar devam eder. Her iki rekat namazın ardından selam verdikten sonra dua edilir. Dua, kişinin içinden geldiği gibi samimi bir şekilde yapılabilir. Kadir Gecesi'nin feyz ve bereketinden istifade etmek, günahların affı, dileklerin kabulü gibi konularda dua edilebilir. Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olarak nitelendirildiği için, bu gecede yapılan ibadetlerin, yapılan duaların ve gösterilen samimiyetin Allah katında çok değerli olduğuna inanılır. Namazın yanı sıra, Kadir Gecesi'ni Kur'an-ı Kerim okuyarak, zikir yaparak, tesbih çekerek ve bol bol dua ederek geçirmek de tavsiye edilir.

