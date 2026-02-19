KADİR GECESİ ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

Kur'an'ın İndirilmesi: Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in ilk kez Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav)'e, Cebrail (a.s.) aracılığıyla indirilmeye başlandığı gecedir. Bu olay, İslam'ın temel kaynağının insanlığa sunulmasında büyük bir dönüm noktasıdır.

Bin Aydan Daha Hayırlı: Kadir Gecesi, "bin aydan daha hayırlı" olarak nitelendirilir (Kadir Suresi, 97:3). Bu, bu gecede yapılan ibadetlerin, o yılın tüm diğer ibadetlerinden çok daha faziletli olduğu anlamına gelir.

Allah’ın Rahmetinin Bol Olduğu Bir Gece: Kadir Gecesi'nde, Allah’ın rahmeti, mağfireti ve affı çok daha fazladır. Müslümanlar bu geceyi Allah’a yönelerek dua ederek, ibadet ederek ve tövbe ederek geçirirler. Geçmişteki günahların affedilmesi için bu gece büyük bir fırsattır.

Duaların Kabulü: Kadir Gecesi, duaların kabul olduğu bir gecedir. Müslümanlar, bu geceyi ibadetle geçirerek Allah’a olan yakınlıklarını artırmaya çalışırlar.