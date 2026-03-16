Diyanet anlatımı ile Kadir Gecesi namazı kılınışı: Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır?
Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen bu geceyi ibadetle geçirmek isteyen Müslümanlar, Kadir Gecesi namazının nasıl kılındığını araştırıyor. 2026 yılında 16 Mart'ta idrak edilen Kadir Gecesi'nde nafile namaz kılmak, zikir ve dua etmek büyük fazilet kabul edilirken, namazın kaç rekat olduğu ve nasıl niyet edilmesi gerektiği de en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte Diyanet anlatımı ile Kadir Gecesi namazı kılınışı...
KADİR GECESİ NAMAZI KILINIŞ ANLATIMI
- Kadir gecesi namazı, diğer nafile namazlar gibi kılınır. Genel olarak şu şekilde eda edilir:
- Niyet edilir.
- Tekbir alınarak namaza başlanır.
- Her rekatta Fatiha suresi okunur ve ardından Kur’an’dan bir sure eklenir.
- Rükû ve secdeler yapılarak rekat tamamlanır.
- İki rekatın sonunda oturularak tahiyyat, salavat ve dualar okunur ve selam verilerek namaz tamamlanır.
KADİR GECESİ NAMAZI KAÇ REKATTIR?
Kadir gecesinde kılınabilecek özel bir farz namaz bulunmuyor. Bu gece genellikle nafile namaz kılınarak ihya ediliyor. İslam alimleri, Kadir gecesinde 2 rekat veya 4 rekat halinde nafile namaz kılınabileceğini ifade ediyor. Kişi dilerse gece boyunca farklı zamanlarda nafile namazlar kılarak ibadetini sürdürebilir.
KADİR GECESİ NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?
Kadir gecesi namazı kılarken niyet şu şekilde yapılabilir:
“Niyet ettim Allah rızası için Kadir gecesi namazı kılmaya.”
Niyet kalpten yapılabileceği gibi dil ile de ifade edilebilir.
NAMAZDA OKUNABİLECEK SURELER NELERDİR?
Kadir gecesi namazında Kur’an-ı Kerim’den herhangi bir sure okunabilir. Ancak bu gecede bazı surelerin daha sık tercih edildiği belirtiliyor. Bunlar arasında özellikle Kadir Suresi, İhlas Suresi, Felak Suresi ve Nas Suresi yer alıyor.
İslam alimleri, Kadir Gecesi boyunca namazın yanı sıra dua etmek, zikir çekmek ve Kur’an-ı Kerim okumak gibi ibadetlerle gecenin ihya edilmesini tavsiye ediyor. Bu mübarek gecede yapılan ibadetlerin büyük sevap kazandıracağına inanılıyor.