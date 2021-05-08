11 ayın sultanı Ramazan ayının 27. gecesi kutlanan Kadir Gecesi bugün müslümanlar tarafından idrak edilecek. Kadir gecesi, Yüce Allah’ın insanlığa kurtuluş çağrısı olan Kuran’ın indirilmeye başladığı, esenlik ve güvenliğin her tarafa yayıldığı, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği bir gecedir.

Yüce Allah (cc) en güzel şekilde yarattığı, sayısız nimetler verdiği insana kitaplar ve bunları açıklayacak, öğretecek peygamberler göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur. Hiç şüphe yok ki yeryüzünde bu şekilde cereyan eden “âdetullah” yani ilahî nizam, miladî 610 yılında son kez; fakat ebedî olmak üzere Hz. Muhammed (sav)’e indirilmeye başlanan “Kitab” la bir kez daha tecelli etmiştir. Kadir suresinde beyan edildiği gibi bu geceyi bin aydan daha değerli kılan, meleklerin ve Cebrail (as)’in her bir iş için yeryüzüne inmesine vesile olan ve fecre kadar bu gezegeni selamette tutan tek hakikat, Kur’an’ın bu gece inmeye başlamasıdır.

KADİR GECESİ DUALARI

Kadir Gecesi, Ramazan ayının manevi ikliminde bir ay süren feyizli ve yoğun ibadetlerin, ruhun üzerindeki tesirlerini yakından hissedebilmek, yeni manevi hamlelere ve nefsi mücadelelere hazırlanmak için sunulan bulunmaz bir fırsat gecesidir. İşte bu anlamlı gecede okunacak dualar;

KADİR SÛRESİ OKUNUŞU

Bismillâhirrahmânirrâhîm.

İnnâ enzelnâhü fî leyletilkadr.

Ve mâ edrâke mâ leyletülkadr.

Leyletülkadri hayrün min elfişehr.

Tenezzelülmelâiketü verrûhu

fîhâ bi-izni Rabb'ihim, min külli emr.

Selâmün, hiye hattâ matle'il fecr.

KADİR SÛRESİ ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

Şüphesiz Biz, (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.Melekler ve Ruh (Cebrail),Rabb'i'nin izni ile her iş için (semâ'dan yere) o gece inerler. O gece tan yeri ağarana kadar esenliktir.

Allah'ım;

İnsanî değerlerin hor görüldüğü, dînî düşüncede kırılmaların yaşandığı, her tarafta başı boşların gürültülerinin duyulduğu günümüzde, başka bir şey değil, bizleri gönül insanları eyle ya Rabbi!

Kadir Gecesi hürmetine gönül insanları eyle Ya Rabbi!

EY BİZLERİ VARLIĞA ERDİREN ALLAHIM;

Sen bizleri ufku, inancı ve davranışlarıyla tam bir ruh ve mana kahramanı eyle! Derinlik ve zenginliğimizi bilgi ve müktesebatımızla birlikte gönül zenginliği, ruh saffeti ve hakka kurbetimiz itibarıyla yap Ya Rabbi!

“Kadir gecesinde üç defa lâilâhe illallah diyenin, birincisinde bütün günahları affolur. İkincisinde Cehennemden kurtulur. Üçüncüsünde Cennete girer.” buyuruldu.

KADİR GECESİ DUASI ARAPÇASI

Bin aydan çok daha hayırlı olduğu bilinen Kadir gecesinde okunacak duanın Arapçası aşağıdaki şekildedir.

'Allahümme inneke afüvvün tuhibbül afve fa'fü anni.'

Bu duayı okuduktan sonra ardından Fatiha, Nas gibi Kur'an-ı Kerimde bulunan tüm dualar okunabilir. Hayırlara vesile olması ümidiyle okunan bu duanın Türkçe anlamı ise şu şekildedir.

KADİR GECESİ DUASI TÜRKÇESİ

Kadir Gecesinden okunan duanın Türkçesi şu şekildedir.

'Allah'ım! Sen çok affedensin, affetmeyi çok seversin. Beni ve Müslümanların tümünü bağışla.'

Bu duayla hayır kapıları açılır. Bin aydan hayırlı olduğundan, duanın kabul edilmesi mümkündür. Birçok İslam alimi de bu duanın Müslümanın af olması için sebep olduğunu belirtmişlerdir. Ancak yalnız bu dua değil, Allah-u Teala’nın büyüklüğünü ve hikmetini anlatan bütün dualar da Kadir Gecesinde gönül rahatlığı ile okunabilir.

DUANIN HİKMETİ NEDİR?

Peygamber Efendimizin eşi Hazreti Aişe başta olmak üzere farklı kişiler Peygamber efendimizin yanına gelip dua istediklerinde Allah'ın resulü Hz. Muhammet Mustafa (S.A.V) Efendimiz bu duanın okunmasını tavsiye etmiştir. Ayrıca bu duanın özellikle Kadir Gecesinde mümkün olduğu kadar çok okunmasını Müslümanların tamamına buyurmuştur. Kadir Gecesinde okunan bu kıymetli duanın en güzel hikmeti, Allah'tan af ve mağfiret istenmesinin olduğu belirtilmiştir.

Allah Müslümanları bu gecenin bereketli yüzü suyu hürmetine affeder. Kim ki bu duayı tespih edip bu duadan nasibini alırsa, Allah'ın merhameti ve affediciliği onun üzerinde olur. İslam âlimlerinin yaptığı açıklamaya göre Kadir Gecesinde bu duanın her namaz sonrasında, ayrıca normal vakitlerde de okunmasının çok hayırlı işlere vesile olacağını buyurmuşlardır. Özellikle darda ve zorda olan insanların, tüm sıkıntılarından kurtulacakları ve Allah'a sığınmanın kendilerini rahatlatacağını dile getirmişlerdir.