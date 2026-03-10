Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte Kadir Gecesi yapılacak ibadetler
Ramazan ayının en faziletli gecelerinden biri olarak kabul edilen Kadir Gecesi'nin tarihi, milyonlarca Müslüman tarafından merak ediliyor. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olarak bilinen ve İslam dünyasında büyük bir manevi değere sahip olan Kadir Gecesi, her yıl Ramazan ayının son günlerine yaklaşılırken gündemde yer alıyor. Bu kapsamda vatandaşlar da "Kadir Gecesi ne zaman?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte Kadir Gecesi yapılacak ibadetler
2026 yılında idrak edilen Ramazan-ı Şerif ayı devam ederken, İslam dünyasında büyük öneme sahip olan Kadir Gecesi’nin tarihi de merak konusu oldu. Kur’an-ı Kerim’de bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi, Müslümanlar için ibadet, dua ve tövbenin yoğunlaştığı en kıymetli gecelerden biri olarak kabul ediliyor. İslam inancına göre Kur’an-ı Kerim’in ilk ayetleri olan “Yaratan Rabbinin adıyla oku!” emri, bu mübarek gecede Muhammed’e vahiy olarak indirildi. Ramazan ayının 27. gecesi olarak kabul edilen Kadir Gecesi’nin 2026 yılında hangi tarihe denk geldiği ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimiyle belli oldu. İşte “2026 Kadir Gecesi ne zaman, önemi ve faziletleri nelerdir?” sorularının yanıtı…
2026 KADİR GECESİ NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Kadir Gecesi, Ramazan ayının 26’ncı gününü 27’nci gününe bağlayan gece olarak kabul ediliyor. Bu kapsamda 2026 yılının Kadir Gecesi, 16 Mart Pazartesi günü idrak edilecek.
KADİR GECESİ’NDE YAPILACAK İBADETLER NELER?
Kadir Gecesinde yapılması gerekenler içinde namaz kılma ilk sırada gelir. Akşam, yatsı ve teravih namazıyla birlikte Kadir gecesi namazını kılmak büyük bir öneme sahiptir.
Kur’an okumak, meal ve tefsirini incelemek (Kadr Suresi), dua etmek, tövbe ve istiğfarda bulunmak, hayır işlerinde bulunmak ve güneş doğana kadar ibadet etmek çok faziletlidir.
Kadir Gecesi, hayır işlerinde bulunmak, sadaka vermek ve yardımlaşmak için özel bir fırsattır. Müminler, bu geceyi iyilik ve yardımlaşma amacıyla kullanarak sevdiklerine, komşularına veya ihtiyaç sahiplerine yardım edebildiği gibi dünyanın birçok bölgesinde yokluk ve yoksullukla mücadele eden din kardeşlerine de ulaştırabilir.
Zühri (r.a) rivayet edilen hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (S.A.V) şöyle buyurmuştur. “Her kim üç kere, Lâ ilâhe illallâhul hâlimul kerîm subhânallâhi rabbissemâvâtisseb-i ve rabbil arşil azîm” “Halim ve Kerim olan Allah'tandır başka hiç bir ilah yoktur. Yedi kat göklerin ve büyük Arş'ın Rabbi olan Allah'ı tesbih ederim derse Kadir gecesine kavuşan kimse gibi olur.” Ramazan’ın 27. gecesi elimize tesbihimizi alıp üç kere bu duamızı edersek inşallah Kadir gecesinin sevabına mazhar oluruz.
KADİR GECESİNDE NE OLDU?
Kadir Gecesi, Kur’an-ı Kerim’in Peygamber Efendimiz’e (s.a.v) vahyedilmeye başlandığı gecedir. Allah’ın (c.c) ilk vahyi, Cebrail (a.s) aracılığıyla bu gecede indirilmiş ve “Oku” emriyle Kur’an’ın ilk ayetleri nazil olmuştur.
Ramazan ayının son günlerinde idrak edilen bu mübarek gece, Kur’an-ı Kerim’de “bin aydan daha hayırlı” olarak nitelendirilmiştir.