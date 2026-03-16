KADİR GECESİNDE KUR’AN OKUMAK ÖNEMLİDİR

Bu mübarek gecede zikir ve duaların yanı sıra Kur’an-ı Kerim okumak da önemli ibadetler arasında gösteriliyor. Özellikle Kadir Suresi başta olmak üzere İhlas Suresi, Felak Suresi ve Nas Suresi gibi surelerin okunması da tavsiye ediliyor.

İslam alimleri, Kadir gecesinin dua, tövbe ve ibadetle geçirilmesini önerirken, bu gecede yapılan ibadetlerin büyük sevap kazandıracağına dikkat çekiyor.