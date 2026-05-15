Kadir İnanır’ın sağlık durumu nasıl, yoğun bakıma mı alındı? Kadir İnanır kimdir?
Türk sinemasının usta isimlerinden Kadir İnanır, dün gece aniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden sanatçının, gece saatlerinde rahatsızlanmasının ardından ilk müdahalesi yapıldı ve tedbir amaçlı yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Peki, Kadir İnanır'ın son sağlık durumu nasıl? İşte merak edilen son gelişmeler…
KADİR İNANIR'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır, dün gece aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun aktardığı bilgilere göre, yakınlarının durumu fark etmesi üzerine usta oyuncu Beşiktaş’taki bir hastaneye götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan İnanır’ın, doktorların değerlendirmesi sonrası yoğun bakım ünitesine alındığı ifade edildi.
Sanatçının sağlık durumuna ilişkin hastaneden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, tedavisinin yakından takip edildiği ve doktorların gözetiminde olduğu öğrenildi.
USTA OYUNCU UZUN SÜRE TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ
Kadir İnanır, geçtiğimiz yıl yaşadığı ciddi sağlık sorunları nedeniyle uzun süre tedavi görmüştü. 24 Mart 2024 tarihinde beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan sanatçı, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Aylar süren tedavi sürecinin ardından taburcu edilen İnanır’ın, daha sonra gelişen akciğer enfeksiyonu nedeniyle yeniden tedavi gördüğü öğrenilmişti.
Yaklaşık bir yıldır fizik tedavi süreci devam eden usta oyuncunun, zaman zaman yakın dostlarıyla bir araya geldiği görüntüler kamuoyuna yansımıştı. Son olarak sanatçı dostu Coşkun Sabah ile çekilen fotoğrafı gündem olmuştu.
Dün gece yeniden rahatsızlanan Kadir İnanır’ın yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü belirtildi. Sanat camiası ve sevenleri ise gelecek iyi haberi bekliyor.
KADİR İNANIR KİMDİR?
Kadir İnanır, 15 Nisan 1949 yılında Ordu'nun Fatsa ilçesinde doğmuştur. Kadir İnanır, ailesinin son çocuğudur. Fatsa'daki ilkokul ve ortaokul eğitimi sırasında sahne yeteneğini çeşitli okul gösterilerinde sergiledi. İnanır, yatılı olarak okuduğu İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nin ardından Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon Bölümü’nü bitirdi.
1967 yılında Ses dergisi'nin düzenlediği "Sinema Artisti Yarışması"'nda finale kaldı, 1968 düzenlenen Saklambaç gazetesinin "Fotoroman Artisti Yarışması"'nda da birinci oldu. Bir süre fotoromanlarda oynadıktan sonra Yedi Adım Sonra (1968) adlı filmdeki küçük bir rolle sinemaya başladı.
KADİR İNANIR'IN KARİYERİ
İlk kez başrolde oynadığı 1970 tarihli, Atıf Yılmaz'ın yönettiği Kara Gözlüm filminde Türkân Şoray'la başrolleri paylaştı. Daha sonra Şoray'la birçok film daha çevirerek Türk sinemasının erkek yıldızları arasına girdi.
Zamanla daha nitelikli filmlere yöneldi. Atıf Yılmaz'ın yönettiği Utanç (1972), Selvi Boylum, Al Yazmalım (1977) ve Bir Yudum Sevgi (1984), Ömer Kavur'un yönettiği Ah Güzel İstanbul (1981), Kırık Bir Aşk Hikayesi (1981) ve Amansız Yol (1985), Şerif Gören'in yönettiği Tomruk (1982), Sen Türkülerini Söyle (1986) ve Katırcılar (1987), Erdoğan Tokatlı'nın yönettiği Suçumuz İnsan Olmak (1986) ve 72. Koğuş (1987), Zeki Alasya'nın yönettiği Dikenli Yol (1986), Zafer Par'ın yönettiği Yedi Uyuyanlar (1988), Melih Gülgen'in yönettiği Tatar Ramazan (1990) ve Tatar Ramazan Sürgünde (1992) bu filmler arasındadır.
5. Altın Koza Film Festivali’nde başrolünü Filiz Akın'la paylaştığı Utanç (1973) adlı filmle En İyi Erkek Oyuncu seçilen Kadir İnanır, başrollerini Fatma Girik, Serpil Çakmaklı, Nur Sürer, Erdal Özyağcılar ile paylaştığı 1985 tarihli Yılanların Öcü adlı Şerif Gören filmiyle ise 1986 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi oldu. Kadir İnanır, 1990’da Medcezir Manzaraları adlı film ile 3. Ankara Film Festivali'nde de En İyi Erkek Oyuncu dalında ödülün sahibi oldu. 1998 yılında Flash TV'de 8 ay boyunca ana haber bülteni sunmuştur.
Son dönem Türk sinemasında 2000 yapımı Komser Şekspir adlı Sinan Çetin filminde yer alan ünlü oyuncu, 24 yıl aradan sonra 2003 yılında Gönderilmemiş Mektuplar adlı filmde Türkân Şoray'la yeniden bir araya geldi. Uzun yıllar birbirine yakıştırılan ikili bu filmle de büyük ilgi topladı.
2005 yılında Memduh Ün ve Tunç Başaran'ın yönettiği, Fatma Girik ile birlikte başrollerini paylaştığı, Sinema Bir Mucizedir adlı yapımda oynadı.
Oynadığı filmlerin içeriği konusunda da etkili olan İnanır genellikle onurlu, özverili ve güçlü erkek tiplerini canlandırmıştır. Toplam 182 sinema filminde ve 12 televizyon dizisinde rol alan İnanır'ın en uzun soluklu dizisi Marziye adlı yapım oldu. 1995-1996 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Böyle Gitmez adlı bir haber programının sunuculuğunu yaptı.