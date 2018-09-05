Dört beş yıl önceydi, vitrinde görüp beğendiğim ayakkabıları denemek için, bir mağazadan içeri girdim. Ayak numaramı söyledim. Satış görevlisi kadın ayakkabıları getirdi. Giydim. Arkadan vuruyor mu, burnuna parmaklarım değiyor mu diye ayakkabı denerken atılan o manasız adımlardan bir ikisini atmıştım ki görevli kadın, “Yazılarınızı beğeniyorum” dedi.

Ayakkabıları çıkarmadan mağazadan koşarak kaçmak istedim. Lanet olasıca ayakkabılar arkadan vurmasa kaçardım da herhalde.

Yazılarımdan dolayı birinin beni tanıdığı ilk ve son an buydu.

Birden bire karşıma çıkan bu saçma 'an'da adeta kassız bir Can Yaman'dım ben!

Mağazadan çıktığımda, 10-15 dakika kadar, sağımdan solumdan geçen herkesin beni tanıdığını düşünüp 'ünlü' ve aptal biri olarak yaşadım.

Geçenlerde Habertürk'te, rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan Cüneyt Arkın haberinin yanına konulan, “Cüneyt Arkın kimdir?” kutusuna bakarken, o ayakkabıcıdaki, topu topu 5 dakikalık kendi boş şöhretimi düşündüm.

“Malkoçoğlu, Kara Murat, Dünyayı Kurtaran Adam Cüneyt Arkın'ın bile tanınmadığı, 'Cüneyt Arkın kimdir?' diye haberler yapıldığı bir dünyada ben kimim?!” diye kendime yabancılaştım...



Saçmalamışım!

Aslında dünyada ünlü kimse yokmuş! Daha doğrusu anlı şanlı birçok sanatçı, yazar, sporcu günün birinden 'Kimdir?' sorusunun öznesi olup asıl şöhretine öldüğünde kavuşuyormuş!...

PRINCE'E 11 MİLYON ZİYARETÇİ

Pudding adlı siteden Yiğit Ahmet Kurt sayesinden haberim oldu. İnsanların uzun yazı okumak yerine 'görsel'lerle anlatılan haberlere ilgisinin daha çok olduğu 'dijtal medya' çağında “Bir fotoğraf bin kelimeye bedeldir” felsefesinden haraketle yola çıkan ve hem eğlendiren hem bilgilendiren Pudding'cilerden Russell Goldenberg nefis bir iş yapmış. Ünlü isimlerin öldükten sonra Wikipedia sayflarındaki ziyaretçi artışının grafiğini çıkarmış.

Bir ünlü öldüğünde ardından gazetelerde makaleler yazılıp, sosyal medya coşarken asıl büyük patlama, “Kimdir?” sorusuna cevap bulmak isteyenlerin akın ettiği, Wikipedia sayfalarında yaşanıyormuş.

Pudding'ciler insanların asıl öldükten sonra 'ün'lerine ün kattıklarını şu örnekle anlatıyor: “Beyonce, 24 Nisan 2016'da Lemonade albümünü çıkardı. Wikipedia sayfasının o güne kadar günlük ortalama 30 bin olan görüntülenme sayısı albüm çıktıktan sonraki 2 günde 300 bine çıktı. Şimdi de Prince'in ölümünden sonraki hareketliliğe bakalım. Hayattayken binlerle ölçülen ziyaretçi girerken ölümünden sonraki 48 saatte Prince'i daha iyi tanımak isteyenler tam 11 milyon kez Wikipedia sayfasına giriş yapmış...”

Son 3 yılda 1300 'ün'lü kişi ölürken bunlardan 84'ünün Wikipedia sayfasının ziyaretçi sayısı 48 saatte 500 bini geçmiş...





KÖR ÖLÜR BADEM GÖZLÜ OLUR

Ölen ne kadar 'ünlü' olursa insanların “Kimdir?” sorusunun peşinden gidip, o kişi hakkında daha fazla bilgi edinmek için, Wikipedia sayfasını ziyaret etme oranı da artıyor. Anlayacağınız ölüm insanların ününe ün katıyor. Ölene kadar pek umrunuzda olmayan biri bile 'ölünce' birden bire sizin için badem gözlü olup, içinizde karşı konulamaz bir şekilde hakkında daha fazla şey bilme isteği uyandırıyor.

Mesela Amerikalı modacı Kate Spade'in Wikipedia sayfasının ölümünden önce 48 saatlik ortalama 2117 olan giriş sayısı ölümünden sonraki 48 saatte 3 milyon 417 bin 416'ya fırlamış. Artış yüzde 161.427!

Şarkıcı Gegorge Michael'in 7 bin 82 olan ortalaması 5 milyon 480 bine çıkmış; artış yüzde 80...

İntihar eden Anthony Bourdain'in 8 bin 593 olan Wikipedia ziyaretçi sayısı ölümünün ardından 48 saatte 6 milyon 331 bin 840'a çıkmış; artış yüzde 73.886...

Sağlığında kimsenin aklına bile gelmeyen ünlülerin ölümleriyle belki de 'şöhretlerinin zirvesi'ne çıktığının bir başka göstergesi ise 'sayfalar'ın normal ziyaretçi sayısına dönme süresi...



Fidel Castro'nun Wikipedia sayfasının ziyaretçi trafiği ölümünden 1 hafta sonra normale dönerken David Bowie'nin ki bir ay, Prince'in ki 7 hafta, George Michael'in ki ise 11 hafta sonra 'eski ünlü' günlerinin sayısına inmiş!

KADİR KAYMAKÇI KİMDİR?!

Sosyal medyada bir ünlünün fotoğrafını üç kez üst üste görünce “Öldü mü acaba?” diye Google'ladığımız şu günlerde insanların ölünce 'ününe ün katması' gayet normal sanırım...

Bir ayakkabı mağazasında 5 dakikalığına da olsa 'ün'ünün zirvesine çıkan biri olarak söylüyorum; bir gün Kadir Kaymakçı'nın kim olduğunu siz de öğreneceksiniz işin kötü tarafı o gün geldiğinde ben burada olmayacağım!

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